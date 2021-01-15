Karla Mücadele Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve olağan akışın devam etmesi için karla etkin mücadelelerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yoğun kar yağışı alan Andırın Kargaçayı Yolu ile Dulkadiroğlu Başdevişli ve Ağabeyli Mahallelerinde Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekipler 7/24 esasına göre çalışmalara devam ediyor. Çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Kar yağışından dolayı ulaşımda yaşanabilecek muhtemel problemleri bertaraf etmek için gece gündüz görev başındayız. An itibari ile sorumluluk sahamız içerisinde kapalı yolumuz bulunmuyor” ifadeleri kullanıldı.