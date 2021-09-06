Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kuzucak’ta Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor
Kuzucak’ta Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor
Açık Hava Etkinlikleri Bugün Türkoğlu’nda
Açık Hava Etkinlikleri Bugün Türkoğlu’nda
Başkan Okay’dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı
Başkan Okay’dan Yeni Eğitim Öğretim...
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 2021-2022...
Dulkadiroğlu’nun Masal Odası
Dulkadiroğlu’nun Masal Odası

KASKİ, onlarca işçi alımı yapacak!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) işçi alımı ilanı yayımladı.

KASKİ, onlarca işçi alımı yapacak!

KASKİ, onlarca işçi alımı yapacak!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) işçi alımı ilanı yayımladı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 18:24
banner459

Farklı şube müdürlüklerine 35 işçi alınacak.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi ( KASKİ ) personel alımı ilanı yayımladı. 10 farklı şube müdürlüğünde görevlendirmek üzere geçici olarak çalışacak 35 kişilik boş kadro ile İşçi Alımı Yapılacak.

İlana başvuru için adaylardan herhangi bir KPSS şartı talep edilmemekte olup en az İlkokul mezunu olmak yetiyor.

10 Farklı Şube Müdürlüğüne Alım Yapılacak!

Başvuru Şartları Açıklandı!

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birimlerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerin gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesindeki şartları taşımak,

En az İlkokul mezunu olmak, Son başvuru tarihi ile 40 yaşından büyük olmamak, Kahramanmaraş ilinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmak,

Sağlık açısından arazide ve yaya olarak çalışmasına herhangi bir engeli olmamak,

İş deneyimini olan adaylar tercih sebebi olacaktır.

Başvurular Ne Zaman?

İlana başvurular 6 Eylül 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 10 Eylül 2021 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir.

Adaylar başvurularını Elektronik ortamda https://maraskaski.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gereklidir.

Son Güncelleme: 06.09.2021 18:28
Anahtar Kelimeler:
KaskiOnlarca Işçi Alımı Yapacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraşlı siyasetçi Akpınar’ın mutlu günü
Kahramanmaraşlı siyasetçi Akpınar’ın mutlu günü
Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu Başkanlığında Kuruldu
Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu Başkanlığında Kuruldu
Başkan Güngör Öğrencilerin Mutluluğunu Paylaştı
Başkan Güngör Öğrencilerin Mutluluğunu Paylaştı
Kahramanmaraş’ta öğrencilere okula hoş geldin sürprizi
Kahramanmaraş’ta öğrencilere okula hoş geldin sürprizi
Jandarma ekipleri öğrencileri sevindirdi
Jandarma ekipleri öğrencileri sevindirdi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber