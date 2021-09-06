KASKİ, onlarca işçi alımı yapacak!

Farklı şube müdürlüklerine 35 işçi alınacak.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi ( KASKİ ) personel alımı ilanı yayımladı. 10 farklı şube müdürlüğünde görevlendirmek üzere geçici olarak çalışacak 35 kişilik boş kadro ile İşçi Alımı Yapılacak.

İlana başvuru için adaylardan herhangi bir KPSS şartı talep edilmemekte olup en az İlkokul mezunu olmak yetiyor.

10 Farklı Şube Müdürlüğüne Alım Yapılacak!

Başvuru Şartları Açıklandı!

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birimlerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerin gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesindeki şartları taşımak,

En az İlkokul mezunu olmak, Son başvuru tarihi ile 40 yaşından büyük olmamak, Kahramanmaraş ilinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmak,

Sağlık açısından arazide ve yaya olarak çalışmasına herhangi bir engeli olmamak,

İş deneyimini olan adaylar tercih sebebi olacaktır.

Başvurular Ne Zaman?

İlana başvurular 6 Eylül 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 10 Eylül 2021 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir.

Adaylar başvurularını Elektronik ortamda https://maraskaski.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gereklidir.