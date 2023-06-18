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KASKİ ‘Su kardeşliği’ne imza attı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Su Verimliliği Seferberliği çalışmaları devam ediyor.

KASKİ ‘Su kardeşliği’ne imza attı!

KASKİ ‘Su kardeşliği’ne imza attı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Su Verimliliği Seferberliği çalışmaları devam ediyor.

18 Haziran 2023 Pazar 12:28

‘Belediye Su Kardeşliği’ protokolleri kapsamında su verimliliği, su kayıpları ve suyun geleceği konularının ele alındığı toplantı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleşti.

Belediyeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması için Su Verimliliği Seferberliği kapsamında 28 belediyenin katılımıyla Belediye Su Kardeşliği uygulaması başlatıldı.

Uygulamaya dâhil olan belediyeler arasında kardeşlik protokolleri imzalandı. Belediye Su Kardeşliği uygulaması kapsamında ilk toplantı, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürümüz Ahmet Kavak, Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü M. Sait Güllüoğlu, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz ile ilgili kurumlardan ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden teknik personel katılım sağladı.

Toplantıya katılan Kahramanmaraş KASKİ Genel Müdürümüz Ahmet Kavak ise, “Geçtiğimiz aylarda bölgemizde yaşadığımız üzücü deprem felaketinde, su ve kanalizasyon idarelerinin ne kadar elzem olduğunu bizzat yaşayarak öğrendik. Orda depremzedelerin yardımına ilk önce koşan Su ve Kanalizasyon İdareleri oldu. O yüzden su idarelerini canlı ve diri tutmalıyız. Gözümüz gibi korumalıyız. İlk andan beri yanımızda olan ve yardımımıza koşan BUSKİ’ye çok teşekkür ederiz” dedi.

Programda ayrıca Türkiye’nin su varlığı ve değişen iklim şartları nedeniyle gelecek yıllarda kaynaklarda beklenen değişimler, su kayıplarının kontrolüne ilişkin yasal altyapı, performans kriterleri ve idarelerce yürütülen çalışmaların sürdürülebilirliği gibi konular ele alındı. Ayrıca su verimliliği, su kayıpları ile mücadele ve suyun geleceği konuları değerlendirildi.

Programa katılan konuklar toplantı sonrası Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı da makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

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KASKİ ‘Su Kardeşliği’ne Imza Attı!
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