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Kayabaşı Mahallesi'nde Parke Tadilat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı kilit parke ekipleri, Kayabaşı Mahallesi'nde yıpranan yollar ile ilgili çalışma yaptı.

Kayabaşı Mahallesi'nde Parke Tadilat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Kayabaşı Mahallesi'nde Parke Tadilat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı kilit parke ekipleri, Kayabaşı Mahallesi'nde yıpranan yollar ile ilgili çalışma yaptı.

01 Ağustos 2024 Perşembe 16:33

Dulkadiroğlu Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve mahalleleri daha modern hale getirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı kilit parke ekibi, Kayabaşı Mahallesi'nde başlatılan parke tadilat çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Kayabaşı Mahallesi sakinlerinin daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmesi için yoğun bir mesai harcayan ekipler, mahallenin her sokağını daha estetik ve kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor. Tadilat çalışmaları kapsamında, eskiyen ve yıpranan parke taşları yenileniyor, yol yüzeyleri düzeltilerek sürüş konforu artırılıyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kayabaşı Mahallesi'nde değil, ilçeye bağlı toplam 105 mahallede aynı özveri ve titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, şunları ifade etti: “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, her bir mahallemizde olduğu gibi Kayabaşı Mahallesi'nde de çevre düzenleme, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile mahallemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. Mahalle sakinlerimizin daha rahat ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız ilçe genelinde 105 mahallede devam etmektedir. Vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu ve daha güzel bir ortamda yaşamaları adına ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”

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