Kaymakam’dan duygusal veda!

Kaymakam Artar mesajında şunları dile getirdi;

“Gül kokan ana kucağı, eğitim yuvası, Yunus Dergâhı Gönen,

Geçtiğimiz yıl bir İstiklal Günü olan 12 Şubat’ta bu şirin ilçemizde Kaymakamınız olarak başladığım görevim, bir İstiklal Günü olan 15 Temmuz itibariyle sona erdi. İçişleri Bakanlığımız Yurtdışı Programı dolayısıyla aranızdan ayrılıyorum. Yaklaşık 17 ay süreyle bu şirin ilçeye hizmet etmiş olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyorum.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Selçuklu şehrinde, Hamit ilinde, Yunus Dergâhı gölgesinde, her karışı bereket saçan topraklarda, Yeşil Gönen’de, millet ve memleket sevdalısı insanlara hizmet edebilme fırsatını bahşettiği için Yüce Mevla’ya ne kadar şükretsem azdır.

Değerli Gönenliler,

Güzel ilçemizde göreve başlarken samimiyet ve tevazu ile çok çalışmak, yetişebildiğim kadarıyla her kapıyı çalabilmek temel prensibim olmuştur. Görev sürem boyunca ilçemizin sahip olduğu potansiyelin tam anlamıyla ortaya konulması, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı şekilde sunulması, kamu yatırımlarının takibi ve kurumlar arası koordinasyonun en üst noktaya taşınması hususlarında tüm gücümle gayret ettim. Yapamadıklarımız bizim eksiğimiz, yaptıklarımız ise devletimizin şanındandır.

Güzel ilçemizde kısa zaman zarfında gönlümüzde müstesna izler, güzel anılar birikti. Özellikle ifade etmek isterim ki Gönen, ilk müstakil görev yerimiz olması, misafirperver ve samimi insanları ile bizlerin gönlünde silinmeyecek çok güzel izler bırakmıştır. Bu güzel ilçeden ayrılsak da gönül bağımız hiçbir zaman kopmayacaktır.

Görev yaptığım süre içerisinde bizlere destek olan Sayın Valimize, kıymetli meslektaşlarıma, belediye başkanlarımıza, üniversitemizin değerli yöneticileri ve çalışanlarına, siyasi parti teşkilatlarına, emniyet ve jandarma personelimize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın her kademedeki çalışanlarına, meslek odalarımızın kıymetli yöneticilerine, il genel meclis üyelerimize, kıymetli muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza ve tüm Gönenli hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, herkesten hakkını helal etmesini diliyor, sizlere her kapı eşiğinden şair çıkaran bir memleketin evladı olarak şu şiirimle veda ediyorum:

Soğuk sularından içtim,

Yemyeşil yaylandan geçtim,

Dergâhında yüzüm sürdüm,

Elveda Gönen elveda.

Hakkın helal eyle bana.

Güneykent’te güller derdim,

Mesirende soluk verdim,

Ben seni hep güzel gördüm,

Elveda Gönen elveda.

Hakkın helal eyle bana.

Gölbaşı roman havası,

Hemi de yörük obası,

Ne güzel olur elması,

Elveda Gönen elveda.

Hakkın helal eyle bana.

Koçtepe ne şirin diyar,

Hep koşturur bizim muhtar,

Çeşit çeşit meyvesi var,

Elveda Gönen elveda.

Hakkın helal eyle bana.

Senirce ötesi Muş’tur,

Yeşil ovası pek hoştur,

Bozanönü’nde at koştur,

Elveda Gönen elveda.

Hakkın helal eyle bana.

Kızılcık serin bir yayla,

Soluklan biraz da burda

Komşudur hem yüvecceyla,

Elveda Gönen elveda.

Hakkın helal eyle bana.

İğdecik Gönen arası,

Cennetten bir yer burası,

Gül kokar dağı ovası,

Elveda Gönen elveda.

Hakkın helal eyle bana.

Sevgi ve saygılarımla,

Allah’a emanet olunuz.