Kelebek ve uğur böceği bahçesine yoğun ilgi! Turistler akın etti

Bahçeyi bayramda 10 bin kişi ziyaret ederken, Tropikal Kelebek Bahçesi 2023'ten bu yana 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

EXPO 2023 alanındaki Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Türkiye'nin ilk ve tek unvanını taşıyan bir konseptle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bahçe, 15 farklı türdeki 5 bin kelebek, binlerce uğur böceği ve 300'ü aşkın bitki çeşidiyle görenleri hayran bırakıyor. Ziyaretçiler, yapay şelale ve yürüyüş yollarıyla donatılmış bu benzersiz bahçede eşsiz bir deneyim yaşıyor.

Kelebek bahçesine ilgi her geçen gün artarken, özellikle evleri yıkılan ve konteynerlerde yaşayan Maraşlılar için bu bahçe stres atma ve moral kazanma mekanı haline gelmiş durumda.

Ziyaretçiler, alandaki memnuniyetlerini ifade ederek, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi'ni bulunmaz bir şaheser olarak nitelendiriyor.