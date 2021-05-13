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Kervancıoğlu’ndan Sağlık Çalışanları ve Polislere Bayram Sürprizi

Kahramanmaraş’ın Lezzet Kervanı, Ramazan Bayramı’nda sağlık çalışanları ve polislere tatlı ikram etti.

Kervancıoğlu’ndan Sağlık Çalışanları ve Polislere Bayram Sürprizi

Kervancıoğlu’ndan Sağlık Çalışanları ve Polislere Bayram Sürprizi

Kahramanmaraş’ın Lezzet Kervanı, Ramazan Bayramı’nda sağlık çalışanları ve polislere tatlı ikram etti.

13 Mayıs 2021 Perşembe 18:30
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Alpedo Kervan Lezzet Grubu, pandemi döneminde yoğun bir süreçten geçen ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanları ve polisleri unutmadı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu öncülüğünde görev başındaki sağlık çalışanları ve polislere tatlı ikram edildi.

Bayramın ilk günü gerçekleşen organizasyonda Sami Kervancıoğlu’na AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can da eşlik etti.

‘GÜZEL BİR GÜN GEÇİRDİK’

Kervancıoğlu yaptığı açıklamada; “Kervan Lezzet Grubu olarak sayın rektörümüz Niyazi Can ve sayın milletvekilimiz Mehmet Cihat Sezal ile beraber Tıp fakültesinde sağlık çalışanlarımızın bayramını kutladık. Hazırlanan tatlılarımızı ikram ettik. Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımız ile bayramlaşıp sohbet ettik. Güzel bir gün geçirdik. Tüm sağlık çalışanlarımız ve Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı kutlu olsun” dedi.

KERVANCIOĞLU VE KERVAN AİLESİNE TEŞEKKÜR

KSÜ Rektörü Niyazi can ise; "Hastanemizde geleneklerimizi sürdürme adına Sami Kervancıoğlu beyin ikramlarını sağlık çalışanlarımıza verdik. Kendisine ve Kervan ailesine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da konuşmasında, “Sağlık çalışanlarımız ile hem bayramlaşmak hem de onların gönüllerini yapmak adına tatlı ikramında bulunduk. Vesile olan Sami beye ve destek olan hocamız Niyazi Can’a teşekkür ediyorum. Tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.” dedi.

Daha sonra Sami Kervancıoğlu ve Mehmet Cihat Sezal emniyet güçleri ile bir araya gelerek hem bayramlaştı hem de tatlı ikram etti.

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