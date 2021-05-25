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Kervancıoğlu’ndan Ünal’a Ziyaret

Alpedo- Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Ak Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kervancıoğlu’ndan Ünal’a Ziyaret

Kervancıoğlu’ndan Ünal’a Ziyaret

Alpedo- Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Ak Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

25 Mayıs 2021 Salı 08:58
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Sami Kervancıoğlu, geçtiğimiz aylarda yapılan Ak Parti büyük kongresi sonrası Partinin TBMM Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ı TBMM’de ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretle ilgili konuşan Kervancıoğlu;” Kahramanmaraş’a yapılan hizmetleriyle tanıdığımız memleketimizin gururu Ak Parti TBMM Grup Başkanvekili Bakanımız Sayın Mahir Ünal’ı Gazi Mecliste makam odasında ziyaret ederek, başarılar diledik. Sayın Bakanımıza nazik ev sahipliği için ayrıca teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.

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