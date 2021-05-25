Kervancıoğlu’ndan Ünal’a Ziyaret

Sami Kervancıoğlu, geçtiğimiz aylarda yapılan Ak Parti büyük kongresi sonrası Partinin TBMM Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ı TBMM’de ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretle ilgili konuşan Kervancıoğlu;” Kahramanmaraş’a yapılan hizmetleriyle tanıdığımız memleketimizin gururu Ak Parti TBMM Grup Başkanvekili Bakanımız Sayın Mahir Ünal’ı Gazi Mecliste makam odasında ziyaret ederek, başarılar diledik. Sayın Bakanımıza nazik ev sahipliği için ayrıca teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.