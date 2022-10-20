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Kılağlı Grup Yolu Yenileniyor!

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Kılağlı Grup Yolu’nda gerçekleştirdiği sıcak asfalt uygulamalarında sona yaklaştı. Çalışmalarla Bertiz bölgesindeki mahallelere ulaşım sağlayan arterin ulaşım standardı artırılacak.

Kılağlı Grup Yolu Yenileniyor!

Kılağlı Grup Yolu Yenileniyor!

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Kılağlı Grup Yolu’nda gerçekleştirdiği sıcak asfalt uygulamalarında sona yaklaştı. Çalışmalarla Bertiz bölgesindeki mahallelere ulaşım sağlayan arterin ulaşım standardı artırılacak.

20 Ekim 2022 Perşembe 17:28

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve mahallelerin ulaşım standardını artırmak için yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Dulkadiroğlu ilçesinde yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Kılağlı Grup Yolu’nda sıcak asfalt uygulamalarında sona yaklaştı. Bertiz bölgesindeki onlarca mahalleye ulaşım sağlayan arter, gerçekleştirilen çalışmalarla baştan uca yenileniyor. Sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından arterde trafik işaretçileri ve yol çizgi uygulamalarına başlanacak.

Ulaşım Konforu ve Güvenliği Sağlanıyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kılağlı Grup Yolu üzerinde bulunan ve darlığı sebebiyle trafik güvenliğini tehlikeye atan bölgelerde genişletme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda grup yolu üzerinde bulunan köprü menfeze ilave yapılar eklenerek arterin genişliği artırılacak. Bölgede çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak grup yolunun konfor ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

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Kılağlı Grup Yolu Yenileniyor!
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