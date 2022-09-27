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Kılağlı Grup Yolunda Çalışmalar Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu’nda Bertiz bölgesinde onlarca mahalleye ulaşım sağlayan 5 kilometrelik Kılağlı Grup Yolu’nda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kılağlı Grup Yolunda Çalışmalar Devam Ediyor

Kılağlı Grup Yolunda Çalışmalar Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu’nda Bertiz bölgesinde onlarca mahalleye ulaşım sağlayan 5 kilometrelik Kılağlı Grup Yolu’nda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

27 Eylül 2022 Salı 17:10

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz bölgesine ulaşım sağlayan Kılağlı Grup Yolu’nda başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki arterde bir yandan asfalt öncesi temel hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da temel hazırlıkları tamamlanan bölgelerde sıcak asfalt uygulamaları gerçekleştiriyor.

Bertiz bölgesindeki onlarca mahalle tarafından yoğun olarak kullanılan ve genişliği 10 metreye çıkarılan arter, gerçekleştirilen çalışmalarla baştan uca yenilenecek.

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Kılağlı Grup Yolunda Çalışmalar Devam Ediyor
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