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Kılıçdaroğlu HDP ile gizli ortak!

HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmadı ve sizin adayınızı destekleme kararı aldı. Üstelik siz bu desteği HDP’den talep ettiniz ve bu destekten gayet memnun olduğunuzu söylediniz. Ayrıca Kandil’den üst üste size destek açıklamaları gelirken hiçbiriniz çıkıp da “Siz teröristsiniz. Yere batsın sizin desteğiniz. İktidara gelirsek sizinle en büyük mücadeleyi biz vereceğiz” demediniz. Sustunuz. Geçiştirdiniz.

Kılıçdaroğlu HDP ile gizli ortak!

Kılıçdaroğlu HDP ile gizli ortak!

HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmadı ve sizin adayınızı destekleme kararı aldı. Üstelik siz bu desteği HDP’den talep ettiniz ve bu destekten gayet memnun olduğunuzu söylediniz. Ayrıca Kandil’den üst üste size destek açıklamaları gelirken hiçbiriniz çıkıp da “Siz teröristsiniz. Yere batsın sizin desteğiniz. İktidara gelirsek sizinle en büyük mücadeleyi biz vereceğiz” demediniz. Sustunuz. Geçiştirdiniz.

26 Mayıs 2023 Cuma 11:52

Israrla. İnatla.

İkinci turdan sonra söylem değiştiren muhalefetin “Bize terörist dediler. Yalan söylediler. İftira attılar. Bizim terörle ne ilgimiz olabilir? Bizim teröriste benzer bir halimiz mi var?” şeklindeki ifadelerine de şöyle cevap vereyim.

“Tabii ki terörist değilsiniz. Tabii ki teröriste benzer bir haliniz yok.

Ama “Bu da nereden çıktı böyle? Nasıl olur da bize böyle şeyler söylenir?” falan diye ıslık çalmayı da bırakın.

E bu durum da iktidarın eline...

Terör ve teröristler üzerinden sizin üzerinize gitmek için eşsiz bir fırsat sundu.

Meselenin bu olduğunu bal gibi bildiğiniz halde “Nereden çıktı bu, Allah Allah” diye davranmanız karşısında...

Üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum.”

Defne Hastanesi üzerinden meydanlarda yalanları sündüre sündüre anlatan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Faik Öztrak gibi isimler başta olmak üzere muhalefeti bu konuda eleştirdim ve hiçbir inceleme, araştırma yapma zahmetine katlanmadan, bir çalışma arkadaşlarını Defne’ye gönderip “Bakın bakalım, nedir bu temel işi?” demeye tenezzül etmeden, sadece ve sadece sosyal medyanın gazına gelerek...

Elbirliğiyle, dün Erdoğan tarafından açılışı yapılan Defne Hastanesi’ni...

Seçimin ikinci turunun simgesi haline getirdiler.

Ayrıca bütün bunlara...

Defne ilçesinde Kılıçdaroğlu’na yüzde 90, Erdoğan’a yüzde 8 oy çıkması da eklenince...

Hastanenin simgesel değeri, daha da artmış oldu.

“Neden yenildiler?” diye listeler yapılıyor ya...

Alsınlar, bunu da koysunlar listeye.”

Muhalefetin ‘megri megri’ sakızını da elinden alan terör örgütü PKK’ya silah bıraktırmak için başlatılan Çözüm Süreci ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliğinin kıyaslanamayacağını ifade ediyorum.

Çözüm Süreci’nin amacının terörü bitirmek olduğunu söylüyorum şu ifademle belirtiyorum.

“Çözüm Süreci’ni eleştirebilirsiniz. Hem de kıyasıya.

Fakat unutmayın ki Çözüm Süreci’nin şöyle bir amacı vardı:

PKK silah bırakacaktı. Terör kökten bitecekti. Analar ağlamayacaktı.

Amaç bu olduğu için de halkın büyük bölümü olayı “teröre taviz” olarak algılamadı. Barış umuduna bağlandı. Ve Erdoğan’ı “Terörle işbirliği yapıyorsun” diye suçlamadı.

Sonuçta olmadı.

Olmayınca da eleştirildi Erdoğan.

“Başaramadın” dendi. “Amacına ulaşamadın” dendi. “Yanlış adımlar attın” dendi.

Ama hiç kimse Erdoğan’a...

“Siyasi kariyer hevesin için HDP ile işbirliği yaptın” da demedi, diyemedi.

Türkiye’de her şey olursun ama rezil olamazsın’ sözünü haklı çıkardığımı yazıyorum. Bekir Ağırdır'ı "Bu uyanıklıkla nasıl oldu da Bay Kemal'den birkaç milletvekilliği kapamadı" ilginç

“Rezil olamayanların en başta gideni: Bekir Ağırdır” KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın sözlerini değerlendirme yaptım. “‘Türkiye’de her şey olursun ama rezil olamazsın’ özlü sözü, bir kez daha haklı çıktım.”

“Birinci turdan önce söylediklerinin hiçbiri doğru çıkmamış, bütün analizleri yatmış, tüm tahminleri çökmüş. Fakat en küçük bir özeleştiri bile yok.

Özeleştiri olmadığı gibi, sanki “bilge kral” gibi çıkmış, hâlâ analiz kasmaya, tahmin yapmaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Kılıçdaroğlu HDP Ile Gizli Ortak!
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