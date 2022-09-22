Kim demiş ‘Milliyetçi Hareket Partisi kan kaybediyor’ diye

Maksadı belli olan malum çevreler her daim ‘Milliyetçi Hareket Partisi kan kaybediyor’ diyerek yaygara kopartıyor.

Ancak Milliyetçi Hareket Partisi, 53 yıllık tarihi kökleri ve yarım asrı aşan siyasal-toplumsal etkinliğiyle, Türkiye’nin en güçlü siyasi hareketlerinden biridir.

MHP her zaman sorumluluk bilinciyle hareket etmiş, önce ülkesini tercih etmiştir.

Bugün yurt sathında MHP kontrolünde binlerce ülkü ocağının olduğunu ve bu yerlerde heyecanlı gençlerin kümelendiğini düşünürsek, Devlet Bahçeli’nin “Silah kullanan değil bilgisayar kullanan Ülkücü istiyoruz” çağrısının büyük bir sorumluluk örneği olduğu anlaşılır.

Türkiye onca kışkırtma karşısında bir kardeş kavgası yaşamamışsa, etnik bir çatışma batağına saplanmamışsa, bunda Devlet Bahçeli ve MHP yöneticilerinin de ciddi paylarının bulunduğunun altını çizmekte yarar vardır.

Bu bilinçle hareket eden bir partinin içinde yaşanan küçük ayrılıklar ‘Kan kaybı’ değil, yenilenme, çürük elmaları ayıklama hareketidir.

MHP açısından Kahramanmaraş özeline bakıldığında Türkiye’de ne ise Kahramanmaraş’ta da o dur.

Kahramanmaraş seçim sathında siyasi atrasikyon merkezi haline gelmiş durumda.

Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş ziyaretinde alanların eski ihtişamlı görüntüsünü yitirmesi kamuoyunda gündem olmuştu.

Kahramanmaraş’ta liyakat ehli siyasetçilerin göreve getirilmeyişi ve siyasi çekişmeleri Kahramanmaraşlılar 2 seçim idare etmişti. O görüntüyle, bu idarenin arttık bittiği ve Cumhurbaşkanın konuya el koyması mesajı verildi.

15 Temmuz sonrası Ak Parti ve MHP arasında yapılan ittifak sonucu Türkiye’nin başta güvenlik olmak üzere problemleri hızlı bir biçimde çözüme kavuşturuldu.

O süreçte, bu ittifakla birlikte MHP’nin kan kaybettiği, MHP’nin bu çarpık gidişe ortak olduğu gibi gerçek dışı söylemler had safhaya çıkmıştı.

Ancak MHP elini taşın altına koyarak ülkenin bekası için kendi istikbalini hiçe saydı ve tarihi sorumluluğunu bir kez daha yerine getirdi.

Burada MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ın da payı büyük. Türkiye’de bir ilke imza atan başkan yönetim şekliyle kentte problemlerin tahlili hızlanmıştır.

Bu yönetim kendi alanında liyakat ehli Doçent ve Profesörlerden oluşan bir yapıdır.

Bu yapı Kahramanmaraş’ta milletin beklentilerini konusunda projeler geliştirerek Ak Parti ile birlikte problemlerin çözümü için harekete geçmiştir. Bu toparlanma sürecinde bazı partililerin MHP’den ayrılıklarını gördük.

Bu ayrılıkları fırsat bilen bazı çevreler, ‘MHP kan kaybediyor’ şeklinde toplum mühendisliğine kalkıştığını ancak bu çabaların ne kadar yersiz olduğunu hafta sonu gerçekleşen Kayseri mitinginde bizzat görmüş olduk.

MHP’deki küçük ayrılıklar, o insanların menfaat çatışması sonucu yaşanan süreçlerdir. Bu süreçte davası adına bedel ödeyen kardeşlerimizde kandırılmak istenmiştir. Ancak Devlet Beyimiz, bu oyunlara kanan fakat Milletini ve devletini seven ülkücüleri yeniden yuvaya davet etmiştir.

Kayseri mitingi vesilesiyle bazı gözlemlerim oldu. MHP teşkilatlarının kusursuz işleyişiyle, binlerce insanın menfaat gözetmeksizin kimilerinin de yüzlerce özel araç konvoyu ile Kayseri’ye çıkartma yaptığını gördük.

İşte devletini seven babayiğitler, liderine sadakatle yolunda yürüdüklerinin mesajını verdiler.

Unutulmamalıdır ki MHP canını dişine takmış, ülkesi için bedel ödemiş bir partidir.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada seçim ve oy kaygısı olmadan yoluna devam edecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı ise Ertuğrul Doğan başkanlığında Profesyonel teşkilat yapısına geçilmiş ve Şahlanarak milletine hizmet etmeye devam etmektedir.

Bu ülke devletini ve milletini sevenlerin yurdudur.

Kalın sağlıcakla…