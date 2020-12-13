Kim istiyor şaşkınım !

Noel baba kimdir ?
Kimin babasıdır ?
Bizim kültürümüzde yaşantımızda uzaktan yakından ne alakası vardır ?
Yani bunlar otellerin girişinde olmazsa müşteri içeriye girmez mi ?
Bunlar olmadığı için otel sahibini ayıplarlar mı ?
Biz Avrupa ülkelerine gittiğimiz zaman oradaki oteller Ramazan’da Müslümanlara özel uygulamalar yapıyorlar mı ?
Kültürümüze zorla sokulmaya çalışılan bu fikirlerden uzak duralım
Sadece oteller değil alışveriş merkezlerinde giyim mağazalarında buna benzer uygulamaları her geçen yıl daha fazla görmeye başladım
Nedir bu içimizdeki yabancı hayranlığı
Kendi kültürüne sahip çıkmayan yabancı kültürleri sahiplenen insanları anlamakta güçlük çekiyorum
Böyle olunca modern çağdaş ilerici olmuyoruz bildiğiniz taklitçi özenti sonradan görme kimliksiz oluyoruz
Sözde çevreci insanlar yılbaşı geldiğinde kesilen ağaçlar için hiçbir gözyaşı dökmezler
Dolayısıyla buna benzer davranışları hep iki yüzlü olarak bulmuşumdur
bunlar benim düşüncelerimdir
biliyorsunuz her zaman düşüncelerimi açıkça ortaya koyarım ülkemizde yaşayan gayrimüslimlere ve onların yaptıklarına karışmıyorum
Benim anlam veremediğim Müslüman muhafazakar geçinen yahut sadece ticari endişe ve kaygıları sebebiyle bu özentilere alet olan kardeşlerime bir uyarıda bulunmak istiyorum
Kendinize gelin hiçbir mazeret sizi kurtarmaz
Rızık verici Allah’tır yarın hesabını veremeyeceğiniz işleri yapmayın
Her yılbaşı geldiğinde bu manzarayı görmekten inanın sıkıldım bunaldım ve sizlerle paylaşmak istedim