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Kim istiyor şaşkınım !

Lüks otellerde yine kültürümüze ve yaşantımıza ait olmayan figürler ortaya çıkmış

Kim istiyor şaşkınım !

Kim istiyor şaşkınım !

Lüks otellerde yine kültürümüze ve yaşantımıza ait olmayan figürler ortaya çıkmış

13 Aralık 2020 Pazar 17:50
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Noel baba kimdir ?

Kimin babasıdır ?

Bizim kültürümüzde yaşantımızda uzaktan yakından ne alakası vardır ?

Yani bunlar otellerin girişinde olmazsa müşteri içeriye girmez mi ?

Bunlar olmadığı için otel sahibini ayıplarlar mı ?

Biz Avrupa ülkelerine gittiğimiz zaman oradaki oteller Ramazan’da Müslümanlara özel uygulamalar yapıyorlar mı ?

Kültürümüze zorla sokulmaya çalışılan bu fikirlerden uzak duralım

Sadece oteller değil alışveriş merkezlerinde giyim mağazalarında buna benzer uygulamaları her geçen yıl daha fazla görmeye başladım

Nedir bu içimizdeki yabancı hayranlığı

Kendi kültürüne sahip çıkmayan yabancı kültürleri sahiplenen insanları anlamakta güçlük çekiyorum

Böyle olunca modern çağdaş ilerici olmuyoruz bildiğiniz taklitçi özenti sonradan görme kimliksiz oluyoruz

Sözde çevreci insanlar yılbaşı geldiğinde kesilen ağaçlar için hiçbir gözyaşı dökmezler

Dolayısıyla buna benzer davranışları hep iki yüzlü olarak bulmuşumdur

bunlar benim düşüncelerimdir

biliyorsunuz her zaman düşüncelerimi açıkça ortaya koyarım ülkemizde yaşayan gayrimüslimlere ve onların yaptıklarına karışmıyorum

Benim anlam veremediğim Müslüman muhafazakar geçinen yahut sadece ticari endişe ve kaygıları sebebiyle bu özentilere alet olan kardeşlerime bir uyarıda bulunmak istiyorum

Kendinize gelin hiçbir mazeret sizi kurtarmaz

Rızık verici Allah’tır yarın hesabını veremeyeceğiniz işleri yapmayın

Her yılbaşı geldiğinde bu manzarayı görmekten inanın sıkıldım bunaldım ve sizlerle paylaşmak istedim

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