Kınalı keklikler doğaya bırakıldı!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Karatepe Aslantaş Milli Parklar Şefliği tarafından yaban hayatını geliştirme sahasına 500 adet keklik bırakıldı.
Kadirli İlçesindeki Karatepe Aslantaş Milli Parkında 2 yıl önce yanan ormanlık alanda, 500 adet kınalı keklik doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından, doğaya yaban hayvanı yerleştirme programı kapsamında Osmaniye’ye 500 adet keklik doğal yaşamla buluştu.
Ekolojik dengeye katkı sağlamak amacıyla kasalarla getirilen kekliklerin bırakıldığı alanda Kadirli Karatepe Aslantaş Milli Parklar Şefi Yüksel Abidinoğlu,İlçe tarım müdürü Fatin Rüştü Özeser,İlçe orman işletme müdürü Adem Sarıbıyık ve doğa koruma ve milli parklar şefliği ekipleri katıldı.