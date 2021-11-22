Kipaş denim futbol turnuvası sonuçlandı

Turnuvaya; Kalite Kontrol, Elektrik, Ring İplik 2, Slasher Boya, Ür-Ge Planlama, Denim Dokuma, Makine Bakım, İhzar, Denim Boya ve Klima takımları katılırken final maçı heyecanlı ve çekişmeli geçti.

KİPAŞ AİLESİ BİR ARAYA GELDİ

Kahramanmaraş’ta Kipaş Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü Kurumsal İletişim Şefliği ve Denim İşletmeleri çalışanları ile organize edilen turnuvaya Kipaş Tekstil Denim İşletmeleri’ne bağlı çalışanlardan oluşan toplamda 10 takım katıldı.

Üçüncü’nün ve şampiyonun belli olduğu final maçına, Kipaş Holding Yönetimi ile birlikte Kipaş çalışanları ve aileleri de katıldı. Ür-Ge Planlama/Ring 2 İplik takımlarının 3.’lük için mücadelesi 5-4 Ring-2 İplik takımının galibiyetiyle sonuçlanırken, şampiyonluk maçı ise Dokuma takımının 3-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Final maçına özel ikramların dağıtıldığı turnuvanın sonunda ilk üçe giren takımlara kupa ve ödülleri takdim edildi.

DOSTLUK VE CENTİLMENLİK REKABETİN ÖNÜNE GEÇTİ

Final maçı sonrası düzenlenen ödül töreninde birincilik ödülünü takdim eden Kipaş Holding Yönetim Kurulu Vekili Halil İbrahim Gümüşer; turnuva maçlarının ve final maçının centilmence ve dostça gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirirken, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer; maçların özellikle sosyal medyada duyurulması ve canlı yayınlanmasının Kipaş çalışanları arasında etkileşimi arttırdığını vurguladı. Denim İşletmeleri Genel Müdürü Mustafa Güleken ’de birlik ve beraberlik içinde birçok organizasyona ve başarıya imza atmaya devam edeceklerini ifade etti.