Kipaş Holding, 100 Bin Fidanı Daha Toprakla Buluşturdu

ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ

Tekstilden, enerjiye, çimentodan kâğıda, eğitimden lojistiğe 6 ana sektörde 12 bin çalışanıyla faaliyet gösteren ve Türk ekonomisine katkı büyük katkılar sağlayan Kipaş Holding, doğaya dost faaliyet anlayışıyla sosyal projelerini sürdürüyor.

3 yıl önce Orman Bölge Müdürlüğü ile imzalanan '500 Bin Ağaç Bağışı Projesi'nin' 3. etabı kapsamında Onikişubat ilçesi Kürtül Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen fidan dikim etkinliğine Kipaş Tekstil Genel Müdürü ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Halit Gümüşer, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Scheffer Yöneticilerinden Guıiherme Mognonscheffer ve Glıcıane Chıarelledesouzascheffer, Tom Tailor tekstil markasının ülke müdürü Elif Şahin Gül, Textile Exchange Türkiye Temsilcisi Ömür Suner, Orman Bölge Müdürlüğü personelleri ile Kipaş çalışanları katıldı.

HEDEF: SIFIR KARBON SALINIMI

Düzenlenen ağaç dikme etkinliği sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Halit Gümüşer, Kipaş Holding’in karbon salımı ve çevre duyarlılığı konusuna büyük önem verdiğini anlattı. Hedeflerinin 2030 yılında Kipaş’ın karbon salımını 0’a indirmek olduğunu belirten Gümüşer, “Biz karbon salımını üreten bir sektörüz. Bilindiği üzere tekstil sektörünün ciddi bir sorunudur bu. Karbon salımını minimize etmek açısından ağaç dikme etkinliği başlattı. Biz hali hazırda yüzde 100 enerjimizi geri dönüşümlü kaynaklardan sağlıyoruz. Tekstil sektörünü daha sürdürülebilir kılmak adına bu tarz etkinliklerin önemine inanıyoruz. Biz karbon fazlamızı hesapladık. Yaklaşık 500 bin olgun ağacın karşılayacağı bir miktara denk geliyor bu. Eğer biz 2 yıl sonra toplamda 500 bin ağaç diktiğimizde 2030 yılında Kipaş artık karbon salımını 0’a indirmiş bir firma haline gelmiş olacak. 2030 yılının hedeflerini şu anda gerçekleştirmiş oluyoruz” diye konuştu.

BUNU ARTIK BİR ŞENLİK HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

Halit Gümüşer, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Geçtiğimiz günlerde sürdürülebilirlik etkinliğimiz vardı; Sustainability Talks İstanbul. Çok ciddi sayıda misafir ağırladık. Çok büyük sayıda yabancı konuşmacılar vardı. Biz o etkinliğin devamı olarak bu etkinliği de oluşturmak yönünde bir karar aldık. Bunu artık bir şenlik haline getirmek istiyoruz. Burada bugün Brezilya’dan misafirlerimiz var, Türkiye’den misafirlerimiz var. Bu etkinliğimizde bize katkıda bulunmaları için Kahramanmaraş’a herkesi davet ettik. Onlarda sağ olsunlar kırmadılar, buraya geldiler. Beraber hem Kahramanmaraş’ımızı tanıtıyoruz hem de böyle bir etkinlikte beraber bulunuyoruz.”

DAHA YEŞİL BİR KAHRAMANMARAŞ

Bugünkü dikimle beraber 300 bininci fidanı toprakla buluşturmuş oluyoruz. Bu 500 bin sayışana kadar devam edecek. Özellikle Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Hanefi Öksüz Bey’e teşekkür ederiz. Buraya katılan arkadaşlara, dikim törenine gelen ve fidanlarımızı toprakla buluşturan Kipaş Holding çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Buradaki amacımız Orman Bölge Müdürlüğü olarak da Kipaş Holding olarak da Kahramanmaraş’ımızın yeşilliğini artırabilmek, ağaç sayısını artırabilmek. Bilindiği gibi ağaç bizim açımızdan çok önemli, insanlık açısından çok önemli. Oksijenin kaynağı. Biz de gelecek nesillere daha yeşil bir Kahramanmaraş bırakmak için elimizden geldiğince gece gündüz çalışıyoruz.”

ÇOK BAŞARILI BİR UYGULAMA

Guıiherme Mognonscheffer ise firmasının bulunduğu Brezilya’da bu uygulamayı kendisinin de yapacağını ifade etti. Mognonscheffer, “Aslında ağaç dikim etkinliğini birçok şirketin yapması gerekiyor. Çok etkileyici buna benzer bir fikri bende Brezilya’da uygulayacağım. Hem karbon ayak izinin düşürülmesi açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Çok başarılı bir uygulama” şeklinde konuştu.

ÇOK ETKİLEYİCİ BULDUK

Diğer bir katılımcı Elif Şahin Gül, fidan dikim etkinliğini şu şekilde değerlendirdi: “Fidan dikim etkinliğini gerçekten çok etkileyici bulduk. Daha gördüğüm ilk dakika itibariyle açıkçası parçası olmayı çok istedim. Bu şekilde de organize olmayı başardık. Çok mutluyuz, çok anlamlı buluyorum. Bu vesileyle hem insanlar ve toplum üzerinde çok ciddi bir bilinç yaratıyor hem de çevreye direkt faydamız olmuş oluyor. Kendilerini kutluyorum. Onlarla iş birliği yapıyor olduğum için gurur duyuyorum.”

BÖYLE BİR ETKİNLİK BİZİM BU AMACIMIZA DA HİZMET EDİYOR

Ömür Suner de ağaç dikmenin doğa için yapılabilecek en basit ama güzel şey olduğunu belirterek, “Çok mutluyum, ağaç dikmek bence bir insanın kendisi için ve gelecek nesilleri için doğa için yapabileceği en basit ama en güzel şey. Textile Exchange olarak bizim 2030 yılına kadar tekstil endüstrisinin neden oldu sera gazı emisyonlarında yüzde 45’e varan bir azalma sağlamaya yardımcı olma hedefimiz var. Dolayısıyla böyle bir etkinlik bizim bu amacımıza da hizmet ediyor. Çok mutluyum” dedi.