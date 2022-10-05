Kipaş Holding Müzik Kulübünden çocuklar için özel konser!

Kipaş Holding çalışanlarından oluşan sosyal kulüpler, gerçekleştirdikleri organizasyonlar ile göz doldurmaya devam ediyorlar. En son Doğa ve Yaşam Kulübü üyeleri tarafından organize edilen 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında şehit ve gazi ailelerinin çocukları için gerçekleştirilen sinema etkinliğinin ardından bir başka güzel ve anlamlı etkinlikte Müzik Kulübü üyelerinden geldi. Kahramanmaraş’ta Sevgi Evleri’nde misafir olan çocuklar için bir araya gelen ekip üyelerinin öncülüğünde, Kipaş Holding Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve @kipastahayat Instagram hesabından canlı yayınlanan konserde çocuklarımızın sevdikleri yemeklerden oluşan ikramlardan sunuldu ve sürpriz hediyeler verildi. Konser süresince gönüllerince eğlenen çocuklar müzik eşliğinde dans ederek mutlu vakit geçirdiler.

“Bu Bizim İçin Sosyal Görev”

Konuyla ilgili olarak Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Gümüşer bu tarz etkinliklerin kendilerini çok mutlu ettiğini ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza sahip çıkmanın bir sosyal görev olduğunun altını çizerken “ Sosyal kulüplerimizin öncülüğünde son yıllarda birçok sosyal projeye imza attık. Özellikle çocuklarımıza yönelik yapılan organizasyonlar bizler için daha önemli ve anlamlı. Geçtiğimiz günlerde şehit ve gazi ailelerimizin çocukları için gerçekleştirdiğimiz organizasyonun hemen ardından Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarımız için ikincisini düzenlediğimiz konser etkinliğimizi hayata geçirdik. Bugün burada çocuklarımızla bir nebze olsa da güzel vakit geçirdik ve onların gözlerinde bu mutluluğu görmek bizleri çok sevindirdi. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum ”ifadelerini kullandı.