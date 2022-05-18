Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı
Son Dakika
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı
Park ve Mesire Alanlarında Bakım Onarım Çalışması
Park ve Mesire Alanlarında Bakım...
Dulkadiroğlu’ndan Kırım Mahallesine Sosyal Tesis
Dulkadiroğlu’ndan Kırım Mahallesine Sosyal Tesis
Sular Sağlık’tan Hemşireler Günü Kutlaması
Sular Sağlık’tan Hemşireler Günü Kutlaması
Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor
Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor

Kipaş Holding’e 7 Teşekkür Belgesi

Kipaş Holding’e SGK Haftası nedeniyle en çok sigortalı çalıştıran, en çok prim ödeyen, en çok kadın ve en çok engelli işçi istihdam eden firmalar kategorisinde; Kipaş Tekstil 4, Kipaş Kağıt 2, KÇS Kipaş Çimento 1 olmak üzere toplam 7 adet teşekkür belgesi takdim edildi.

Kipaş Holding’e 7 Teşekkür Belgesi

Kipaş Holding’e 7 Teşekkür Belgesi

Kipaş Holding’e SGK Haftası nedeniyle en çok sigortalı çalıştıran, en çok prim ödeyen, en çok kadın ve en çok engelli işçi istihdam eden firmalar kategorisinde; Kipaş Tekstil 4, Kipaş Kağıt 2, KÇS Kipaş Çimento 1 olmak üzere toplam 7 adet teşekkür belgesi takdim edildi.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:42
banner459

11 bin çalışanı ile başta tekstil olmak üzere; çimento, enerji, kâğıt, eğitim ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren Kipaş Holding başarılarına her gün bir yenisini ekliyor.

SGK Haftası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet CEYLAN adına Kahramanmaraş İl SGK Müdürü Harun AKBALAN tarafından teşekkür belgeleri; Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi ÖKSÜZ, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim GÜMÜŞER, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Hikmet GÜMÜŞER, Nezihe Sinem ÖKSÜZ DEDEBAYRAKTAR ve İrem ÖKSÜZ’e takdim edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz;

“Geldiğimiz nokta bizim için gurur ve onur verici. Kipaş olarak çok yüksek sayıda istihdam yaratıyoruz. Çalışanlarımızın her türlü sosyal haklarını eksiksiz ve zamanında yerine getiriyoruz. SGK Kurumuzda bu sebepten bu teşekkürleri bizlere layık görüp takdim ettiler. Bu teşekkürler sebebiyle çok mutlu olduk. SGK Kurumumuza ve Kipaş Ailesi’ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kipaş Holding’e 7 Teşekkür Belgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO okulları, Gaziantep ve bölgenin ilk ve tek IB PYP dünya okulu oldu
SANKO okulları, Gaziantep ve bölgenin ilk ve tek IB PYP dünya okulu oldu
KSÜ’de 19 Mayıs konferansı
KSÜ’de 19 Mayıs konferansı
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı
Başkan Okay’dan 19 Mayıs Mesajı
SGK’dan emekliler derneğine ziyaret
SGK’dan emekliler derneğine ziyaret
Kahramanmaraş’ta vatandaşlardan toz tepkisi
Kahramanmaraş’ta vatandaşlardan toz tepkisi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber