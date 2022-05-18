Kipaş Holding’e 7 Teşekkür Belgesi

11 bin çalışanı ile başta tekstil olmak üzere; çimento, enerji, kâğıt, eğitim ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren Kipaş Holding başarılarına her gün bir yenisini ekliyor.

SGK Haftası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet CEYLAN adına Kahramanmaraş İl SGK Müdürü Harun AKBALAN tarafından teşekkür belgeleri; Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi ÖKSÜZ, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim GÜMÜŞER, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Hikmet GÜMÜŞER, Nezihe Sinem ÖKSÜZ DEDEBAYRAKTAR ve İrem ÖKSÜZ’e takdim edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz;

“Geldiğimiz nokta bizim için gurur ve onur verici. Kipaş olarak çok yüksek sayıda istihdam yaratıyoruz. Çalışanlarımızın her türlü sosyal haklarını eksiksiz ve zamanında yerine getiriyoruz. SGK Kurumuzda bu sebepten bu teşekkürleri bizlere layık görüp takdim ettiler. Bu teşekkürler sebebiyle çok mutlu olduk. SGK Kurumumuza ve Kipaş Ailesi’ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.