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Kirişci müjdeyi sosyal medyadan duyurdu!

66. T.C. Kabinesi Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, mücbir sebep halinin uzatıldığı müjdesini verdi.

Kirişci müjdeyi sosyal medyadan duyurdu!

Kirişci müjdeyi sosyal medyadan duyurdu!

66. T.C. Kabinesi Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, mücbir sebep halinin uzatıldığı müjdesini verdi.

01 Aralık 2023 Cuma 14:00

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ve bir ilçede deprem tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmiş ve vergi yükümlülükleri ertelenmişti.

Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas Gürün'de mücbir sebep hali 31 Temmuz'da sona ererken Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı
Vahit Kirişci, mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kirişci, ‘’Kahramanmaraş’ımızdaki vergi mükelleflerimiz için 30.11.2023 tarihinde sona erecek mücbir sebep hali 30.04.2024 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. Kahramanmaraş’ımız için her konuda var gücümüzle çalışacağız’’ ifadelerine yer verdi.

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Kirişci Müjdeyi Sosyal Medyadan Duyurdu!
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