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Kirişci ve Güngör, Andırın’da Vatandaşlarla Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Andırın’da bir dizi ziyarette bulundu. AK Parti Andırın Seçim Bürosu’nun açılışına katılan Güngör ve Kirişci, ilçede muhtarlar, mahalle başkanları ve gençlerle de buluştu.

Kirişci ve Güngör, Andırın’da Vatandaşlarla Buluştu

Kirişci ve Güngör, Andırın’da Vatandaşlarla Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Andırın’da bir dizi ziyarette bulundu. AK Parti Andırın Seçim Bürosu’nun açılışına katılan Güngör ve Kirişci, ilçede muhtarlar, mahalle başkanları ve gençlerle de buluştu.

02 Mayıs 2023 Salı 10:38

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile programı kapsamında Andırın’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Andırın programı, AK Parti Seçim Bürosu’nun açılışı ile başladı. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, teşkilat mensupları ve vatandaşların da yer aldığı programda protokol konuşmalarının ardından kesilen kurdele ile seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Andırın’ın Katma Değerini Artırıyoruz

AK Parti Andırın Seçim Bürosu’nun açılışında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımız, bu ülkede yapılamaz denilen pek çok şeyi ekibiyle birlikte başardı. Ülkemiz, hem bölgede hem de dünyada çok önemli bir aktör haline geldi. Bunun akamete uğramaması için 14 Mayıs seçimleri son derece önemli. İnşallah vatandaşlarımızın da desteğiyle bu süreç devam edecek. Yerel yöneticiler olarak bizler de üst düzeyde bir koordinasyonla hemşehrilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu noktada Andırın’ımıza da çok ciddi yatırımlar kazandırdık. İlçemizin turizm potansiyelini artıracak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Andırın’ın otogar sorununu çözüme kavuşturuyoruz. İlçemize Mevlana İdris’in adını verdiğimiz bir millet konağı inşa ettik. Andırın’ın katma değerini artırmak için yatırımlarımız katlanarak devam ediyor” cümlelerini kaydetti.

Kirişci ve Güngör, Gençlerle Bir Araya Geldi

Bakan Kirişci, Başkan Güngör ve beraberindeki heyet, seçim bürosunun açılışının ardından Andırın Millet Konağı’nda muhtar ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Burada gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Kirişci; 14 Mayıs seçimleri, son 21 yıllık süreçte Türkiye’de hayata geçirilen projeler, Türkiye Yüzyılı vizyonu, Andırın’da gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar gibi pek çok konuda katılımcılara bilgiler aktardı. Program, Andırın Millet Konağı’nda düzenlenen gençlik buluşmasıyla devam etti. Katılımcılarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Bakan Kirişci ve Başkan Güngör, Beşiktaş – Galatasaray derbisini de gençlerle birlikte takip etti.

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Kirişci Ve GüngörAndırın’da Vatandaşlarla Buluştu
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