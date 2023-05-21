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Kirişci ve Güngör, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehir merkezinde esnafları ziyaret eden Başkan Güngör, “Hamdolsun her zamanki gibi büyük bir hüsnükabulle karşılandık. Allah işlerine bereket, gönüllerine sürur nasip eylesin” dedi.

Kirişci ve Güngör, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Kirişci ve Güngör, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehir merkezinde esnafları ziyaret eden Başkan Güngör, “Hamdolsun her zamanki gibi büyük bir hüsnükabulle karşılandık. Allah işlerine bereket, gönüllerine sürur nasip eylesin” dedi.

21 Mayıs 2023 Pazar 17:51

Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kapalı Çarşı ve Ulu Camii bölgesinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette Kirişci ve Güngör, esnaflarla sohbet etti, taleplerini dinledi ve hayırlı işler dileklerini iletti. Ziyarette vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız, milletvekilimiz Sayın Vahit Kirişci ve il başkanımızla birlikte esnaflarımızı ziyaret ettik. Hamdolsun her zamanki gibi büyük bir hüsnükabulle karşılandık. Allah işlerine bereket, gönüllerine sürur nasip eylesin” dedi.

Geçici Çarşıların Kurulumu Sürüyor

Şehrin farklı noktalarında oluşturulan geçici çarşılara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, “Şehrimizin yeniden imarı noktasında tüm alanlarda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ticaretin canlanması ve depremde iş yerleri yıkılan veya hasar alan esnaflarımızın faaliyetleri sürdürmesi için de geçici çarşılar oluşturmaya devam ediyoruz. Şehir merkezinde 2 bin 436, ilçelerimizde ise bin 619 olmak üzere toplamda 4 bin 55 geçici iş yeri planlandı. Merkezde bunların 2 bin 15’i, ilçelerde ise bin 369’u tamamlandı. Geçici çarşılarımızın oluşturulmasında bizlere destek olan kurum ve kuruluşlarımıza, kardeş belediyelerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

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Kirişci Ve GüngörEsnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
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