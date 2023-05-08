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Kirişci ve Güngör, Gençlerle Bir Araya Geldi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Binevler Uzun Çarşı’da düzenlenen programda gençlerle bir araya gelen Başkan Güngör, “İnşallah genç kardeşlerimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

Kirişci ve Güngör, Gençlerle Bir Araya Geldi

Kirişci ve Güngör, Gençlerle Bir Araya Geldi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Binevler Uzun Çarşı’da düzenlenen programda gençlerle bir araya gelen Başkan Güngör, “İnşallah genç kardeşlerimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:56

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Binevler Uzun Çarşı’da düzenlenen ‘Gençlik İçin Hemen Şimdi’ programında gençlerle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı’nın da yer aldığı programda gençlerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Bakan Kirişci ve Başkan Güngör, katılımcılarla bolca hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bakan Kirişci programda yaptığı konuşmada; son 21 yılda Türkiye’de teknolojiden ulaşıma, sağlıktan eğitime tüm alanlarda hayata geçirilen projeler ve gençlik çalışmalarına ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.

Türkiye Yüzyılı’na Emin Adımlarla

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve İl Başkanımızla birlikte genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Şehrimizin ve ülkemizin geleceği olan gençlerimizle sohbet ettik, taleplerini dinledik, görüşlerini aldık. Gençlerimizle bir araya gelmek, onların görüşlerini ve fikirlerini dinlemek bizleri de son derece memnun ediyor ve geleceğe dair ümitlerimizi artırıyor. İnşallah genç kardeşlerimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hoş sohbetleri ve güler yüzleri için tüm genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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