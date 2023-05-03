Kirişci ve Güngör, İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi, taleplerini ve sorunlarını dinlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kirişci ve Güngör, Afşin’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Koray Kıraç ve teşkilat mensuplarının yer aldığı program, Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı ile başladı. İlçede yürütülen ve planlanan çalışmaların görüşüldüğü toplantı sonrası heyet, Çekmeköy Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşların geçici konutlarına misafir olan, hane halkıyla sohbet eden Kirişci ve Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi. Bakan Kirişci, Başkan Güngör ve beraberindeki heyet, daha sonra TOKİ tarafından temeli atılan kalıcı konut alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında son bilgileri aldı.

Doğru Zaman, Doğru Adam

Bakan Kirişci ve Başkan Güngör, AK Parti Afşin İlçe Seçim Bürosu’nun açılış programına katıldı. Açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyük bir afet yaşadık ancak yaralarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet millet el ele hızla sarıyoruz. Kalıcı konutların inşası tüm hızıyla devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda olan kurum ve kuruluşlarımıza, kardeş belediyelerimize ve STK’larımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Şehirlerimizin ve ülkemizin hızla kalkınmaya devam etmesi için de 14 Mayıs seçimleri son derece önemli. İnşallah 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı için ‘Doğru Zaman, Doğru Adam’ diyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize desteklerimizi sürdüreceğiz” cümlelerini kaydetti.

Kirişci ve Güngör, Gençlerle Buluştu

Ziyaret heyeti, seçim bürosunun açılışının ardından muhtarlar, teşkilat mensupları, mahalle ve STK başkanları ile bir araya geldi. Burada düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Kirişci; 14 Mayıs seçimleri, Türkiye Yüzyılı vizyonu, 21 yıllık süreçte eğitimden sağlığa, ulaşımdan teknolojiye tüm alanlarda hayata geçirilen projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Program; Ömer Ağa Konağı’nda gerçekleştirilen “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye” konulu gençlik buluşmasıyla devam etti. Programda gençlerle sohbet eden, taleplerini dinleyen ve sorularını yanıtlayan Bakan Kirişci ve Başkan Güngör’ün Afşin programı, hane ziyaretleriyle noktalandı.