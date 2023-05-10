Kirişci ve Güngör, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Dulkadiroğlu Muhtarlar Buluşması programına katıldı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı programda heyet, muhtarlarla bir araya geldi. Programda muhtarların taleplerini dinleyen ve sorularını cevaplayan Bakan Kirişci ve Başkan Güngör, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yeni Kentsel Tasarım Çalışması

Programda yaptığı konuşmada, şehrin yeniden inşa süreçlerinin hızla devam ettiğini belirten Başkan Güngör, “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük afet sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet millet el ele şehrimizi yeniden imar etmeye çalışıyoruz. Hamdolsun süreçler hızlı bir şekilde ilerliyor. Özellikle köy evleri ve kalıcı konutların inşası noktasında çok ciddi aşama kat edildi. Kale, Kapalı Çarşı, Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve civarını kapsayan kentsel tasarım çalışması yapılıyor. Bu projenin uygulanması da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yürütülecek. Yeni iş alanları, ofisleri, sosyal donatıları ve kültürel alanlarıyla tarihi dokumuza uygun bir şekilde şehrimiz inşallah yeniden inşa edilecek” cümlelerini kaydetti.