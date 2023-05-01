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Kirişci ve Güngör’den Göksun Ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Göksun’da bir dizi toplantıya ve açılış programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Kirişci ve Güngör’den Göksun Ziyareti

Kirişci ve Güngör’den Göksun Ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Göksun’da bir dizi toplantıya ve açılış programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi.

01 Mayıs 2023 Pazartesi 16:30

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Göksun’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyaret programı, Göksun Cumhuriyet Meydanı’nda muhtarlar, mahalle ve STK temsilcileri ve ilçe kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısıyla başladı. Toplantı sonrası heyet, ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi.

İlçemizin Katma Değerini Artırıyoruz

İstişare ve değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Güngör, “Afet sonrası şehrimizi yeniden imar etmek için tüm paydaşlarımızla büyük bir koordinasyon içerisinde çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Depremde altyapımız ciddi hasar aldı, şebekedeki kayıp kaçak oranımız çok fazla. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci’nin de destekleriyle tahribatların onarılması noktasında büyük bir çalışma yapıyoruz. Göksun ilçemizde de planladığımız altyapı projelerimiz var. İnşallah bu projeleri hayata geçirmemizle ilçemiz sağlıklı bir altyapıya kavuşmuş olacak. İlçe merkezimizin ve mahallelerimizin eksiklerini de inşallah peyderpey karşılayarak Göksun’umuzun katma değerini artıracağız” dedi.

“14 Mayıs’ta En Büyük Desteği Sağlayan Şehir Olacağız”

Göksun programı, Cumhuriyet Caddesi’nde kurulan AK Parti Seçim Bürosu’nun açılışıyla devam etti. Açılış töreninde yaptığı konuşmada seçim bürosunun hayırlı olmasını dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “İlçemiz, şehrimiz, ülkemiz ve partimiz için gece gündüz çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu şehrin, ülkenin bir evladı olmaktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu davanın bir mensubu olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Partimiz, sadece ülkemiz için değil bize ümit bağlayan gönül coğrafyamız için de son derece önemli bir konumda bulunuyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz seçim büromuzun da hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 14 Mayıs’ta hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de partimize en büyük destek veren şehir olacağız” cümlelerini kaydetti.

Kirişci ve Güngör, Vatandaşlarla Buluştu

Bakan Kirişci ve Başkan Güngör ile beraberindeki heyetin sonraki durağı ise Arslanbey Millet Konağı oldu. Koordinatör valiler, kurum ve kuruluş temsilcileri ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen afet ve acil durum yönetim değerlendirme toplantısında, Göksun’da yürütülen ve planlanan çalışmalar görüşüldü. Heyet, toplantı sonrası Yantepe Geçici Barınma Merkezi ve Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Göksun programı, depremde ailelerini kaybeden vatandaşlara taziye ziyaretiyle noktalandı.

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Kirişci Ve Güngör’den Göksun Ziyareti
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