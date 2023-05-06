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Kirişci ve Güngör’den Şehit Ailesi Ve Kıbrıs Gazisine Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Şehit J. Komd. Er NurdoğanZorgün’ün ailesi ve Kıbrıs Gazisi Halef Tunç’u ziyaret etti.

Kirişci ve Güngör’den Şehit Ailesi Ve Kıbrıs Gazisine Ziyaret

Kirişci ve Güngör’den Şehit Ailesi Ve Kıbrıs Gazisine Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Şehit J. Komd. Er NurdoğanZorgün’ün ailesi ve Kıbrıs Gazisi Halef Tunç’u ziyaret etti.

06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:33

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Şehit Jandarma Komando Er NurdoğanZorgün’ün ailesini ve asrın felaketinde kızını ve torununu kaybeden Kıbrıs Gazisi Halef Tunç’u hanelerinde ziyaret etti. Şehit ailesiyle sohbet eden Kirişci ve Güngör, Gazi Halef Tunç ve ailesine de taziyelerini ileterek acılarını paylaştı. Ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, daima şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını belirten Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ile Şehidimiz NurdoğanZorgün’ün kıymetli ailesini ve 6 Şubat’ta meydana gelen depremde kızını ve torununu kaybeden Kıbrıs Gazimiz Halef Tunç ağabeyimizi hanelerinde ziyaret ettik. Rabbimden şehitlerimize bir kez daha rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Devlet millet olarak şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin ve gazilerimizin daima yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi de bir kez daha hayırla yâd ediyoruz” dedi.

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Kirişci Ve Güngör’den Şehit Ailesi Ve Kıbrıs Gazisine Ziyaret
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