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Kırkbirinci Saat Sezai Karakoç Kolokyumu, Kahramanmaraş’ta Başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kırkbirinci Saat Sezai Karakoç Kolokyumu, gerçekleştirilen resim sergisi açılışı ve Modern Şiirde Sezai Karakoç’un Yeri konulu söyleşi etkinliğiyle start aldı. Başkan Güngör, “Sezai Karakoç’u anmak, fikirlerini gençlerimize aktarmak ve yaşatmak bizim görevimiz. Bu programı da Sezai Karakoç’u anmak ve anlatmak açısından son derece kıymetli buluyorum” dedi.

Kırkbirinci Saat Sezai Karakoç Kolokyumu, Kahramanmaraş’ta Başladı

Kırkbirinci Saat Sezai Karakoç Kolokyumu, Kahramanmaraş’ta Başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kırkbirinci Saat Sezai Karakoç Kolokyumu, gerçekleştirilen resim sergisi açılışı ve Modern Şiirde Sezai Karakoç’un Yeri konulu söyleşi etkinliğiyle start aldı. Başkan Güngör, “Sezai Karakoç’u anmak, fikirlerini gençlerimize aktarmak ve yaşatmak bizim görevimiz. Bu programı da Sezai Karakoç’u anmak ve anlatmak açısından son derece kıymetli buluyorum” dedi.

26 Kasım 2022 Cumartesi 17:46

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Edebiyatı’nın usta isimlerinden, fikir ve düşünce insanı Sezai Karakoç’un eserlerinin, düşünce hayatının ve Türk edebiyatına kazandırdıklarının konuşulacağı Kırkbirinci Saat Sezai Karakoç Kolokyumu, düzenlenen iki etkinlikle başladı. Kolokyum kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Sezai Karakoç’un şiirlerinden esinlenerek tuvale yansıtılan eserlerin yer aldığı ‘İnci Dakikaları’ adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Küratörlüğünü İsmail Erdoğan’ın yaptığı Hüseyin Ünlü’nün resmettiği ‘İnci Dakikaları – Bir Sezai Karakoç Sergisi’nin açılışında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, meclis üyeleri ve sanatseverler de yer aldı. Başkan Güngör ve beraberindeki heyet, kesilen açılış kurdelesinin ardından sergiyi ziyaret ederek eserler hakkında bilgiler aldı.

Modern Şiirde Sezai Karakoç’un Yeri

‘İnci Dakikaları’ adlı resim sergisinin açılışının ardından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde; moderatörlüğünü Nihayet Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Murat’ın yaptığı, Bahtiyar Aslan, Hayriye Ünal ve Ömer Erdem’in konuşmacı olarak katıldığı Modern Şiirde Sezai Karakoç’un Yeri konulu söyleşi etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen söyleşide usta isimler; düşünce ve fikir insanı Sezai Karakoç’un hayatını, eserlerini, sanatını ve şiirini farklı perspektiften ele aldı. Söyleşiye Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, meclis üyeleri, edebiyat camiasından usta isimler ve çok sayıda edebiyatsever de katıldı.

Fikir İnsanı Sezai Karakoç

Etkinlikte konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün, çok değerli üstadımız Sezai Karakoç anısına düzenlediğimiz kolokyum için bir araya geldik. Sezai Karakoç, düşünce ve fikir insanıydı. Bu toprakların yetiştirdiği en önemli edebiyatçı ve şairlerden bir tanesi. Anadolu’nun her karış toprağının çok değerli olduğunu ve tüm şehirlerin ayrı bir hikâyesi olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Kahramanmaraş’ımız, kadim tarihinde birçok şaire, yazara, fikir insanına ev sahipliği yaptı. Sezai Karakoç üstadımız da bunlardan biri. Kendisiyle vefatından bir ay önce yüz yüze gelme imkânımız oldu. Büyükşehir Belediye Meclisi’miz tarafından alınan karar doğrultusunda Sezai Karakoç’a verilen fahri hemşehrilik beratını takdim ettik. O gün kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Kahramanmaraş’a gelişini, eğitim hayatını, burada yaşadıklarını çok detaylı bir şekilde kendisinden dinleme fırsatımız oldu” cümlelerini kaydetti.

Sezai Karakoç’u Anmak ve Anlatmak

Sezai Karakoç’u anmak ve anlatmak için gerçekleştirilen etkinlikleri çok anlamlı bulduğunu belirten Güngör, “Sezai Karakoç’u anmak, fikirlerini gençlerimize aktarmak ve yaşatmak bizim görevimiz. Bu programı da Sezai Karakoç’u anmak ve anlatmak açısından son derece kıymetli buluyorum. Sezai Karakoç’un ismini Edebiyat Yolu’nda tünellerimizden birinde yaşatıyoruz. Ayrıca Şairler Tepesi adıyla markalaştırdığımız mekânın bir bahçesinin adını da Sezai Karakoç’un şiirlerinden Mona Roza olarak belirledik. Bu gibi çalışmalarla üstat Sezai Karakoç’un adını yaşatmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

3’üncü Şiir ve Edebiyat Günleri

Etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl düzenlenecek olan 3’üncü Şiir ve Edebiyat Günleri’nden de bahseden Başkan Güngör, “Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ımızda kültür ve sanat etkinlikleri artarak devam ediyor. Belediyecilik sadece yol, kaldırım, asfalt ve fiziki yapılar inşa etmekten ibaret değil. Eğer bir şehirde kültür, sanat ve spora yeterli önem verilmiyorsa o şehrin bir yanı eksiktir. Kahramanmaraş, söyleyecek sözü olan bir şehir. 2 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğimizin inşallah bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceğiz. Birinci yıl ‘Çünkü Sözümüz Var’ dedik. İkinci yıl temamızı ‘Söz İyileştirir’ olarak belirlemiştik. İnşallah bu yıl da güzel bir temayla 3. Şiir ve Edebiyat Günleri’ni gerçekleştireceğiz” dedi. Program, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından konuşmacılara hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle noktalandı.

Son Güncelleme: 26.11.2022 17:59
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta BaşladıKırkbirinci Saat Sezai Karakoç Kolokyumu
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