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Kış soğuklarında can dostlar unutulmadı

Büyükşehir Belediyesi kentte sıfırın altına inen hava sıcaklıklarında sokakta yaşayan can dostları unutmadı. Şehir genelinde 35 ayrı bölgede kedi evleri ve köpek kulübelerine yüzlerce kilogram mama bırakıldı.

Kış soğuklarında can dostlar unutulmadı

Kış soğuklarında can dostlar unutulmadı

Büyükşehir Belediyesi kentte sıfırın altına inen hava sıcaklıklarında sokakta yaşayan can dostları unutmadı. Şehir genelinde 35 ayrı bölgede kedi evleri ve köpek kulübelerine yüzlerce kilogram mama bırakıldı.

21 Ocak 2022 Cuma 12:31
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Günde 3 öğün sokak hayvanlarına mama dağıtımını sürdüren ekipler, kentte eksi 10 dereceye kadar düşen hava şartlarında sokaktaki canlılara da şefkat elini uzatıyor.

Şehir genelinde 35 ayrı bölgedeki kedi evleri ve köpek kulübeleri ile kırsal alanlardaki beslenme ünitelerine mama bırakılıyor.

Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Sokakta yaşayan dostlarımızın mama ve su ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından itina ile karşılanmaktadır. Sadece şehir merkezinde değil sokak hayvanlarının yaşadığı her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza ara vermeksizin can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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