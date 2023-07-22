Kiü 4 Yeni Lisans ve 1 Ön Lisan Programında Öğrenci Alacak

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM tarafından yayımlanan Tercih Kılavuzunda, KİÜ’nün 4 yeni lisans ve 1 ön lisans bölümüne öğrenci alınacağı açıklandı. Tercih Kılavuzunda yer alan bölüm ve kontenjan verilerine göre, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümüne 40, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 40, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümüne 40 ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’ne 40 öğrenci ve Elbistan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’na 40 öğrenci kontenjanı açıldığı görüldü.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2023 YKS sonuçlarının, öğrenciler ve aileleri akademik camia için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. KİÜ’nün yeni bölümleriyle birlikte her geçen gün büyüyeceğini ve öğrenci sayısını artıracağını ifade eden Prof. Dr. Bakan, şunları kaydetti:

“Üniversiteler öğrenci ile vardır. Bu nedenle yeni bölümler açarak, hem öğrenci sayımızı artırmaya, hem de üniversitemizi büyütmeye gayret ediyoruz. Bu yıl açtığımız, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Dijital Oyun Tasarımı ve Hemşirelik Bölümlerine 40 öğrenci kontenjanı verildi. Böylelikle toplamda, 390’nı lisans, 560’ı ön lisans programı olmak üzere toplamda 950 öğrenci alabileceğiz. Ayrıca Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi dolayısıyla ekstradan yüzde 25 oranında aday kontenjanı da verilmiş durumda. Ben bölümlerin açılması sırasında bize büyük destek veren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK Üyesi kıymetli hocalarımıza verdikleri destek dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu başarı bir ekip işi. Bu çalışmalar sırasında özveriyle görev yapan akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Tekrar Üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte yeni fakülteler, yeni lisans ve ön lisans programları ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ni daha da büyütmeye ve Türkiye’nin tercih edilen yükseköğretim kurumlarından birine dönüştürmeye gayret edeceğiz.”

Deprem dolayısıyla aday öğrencilerin yaşayabileceği çekincelere de değinen Prof. Dr. Bakan, “Öte yandan Kahramanmaraş ve çevre illerimiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. Ancak bu yaraların bir an önce sarılması ve bu kentlerimizin yeniden ayağa kalkması, buralarda hayatın normale dönmesi için bizlere ve üniversitelerimize büyük görevler düşüyor. Biz de bu sorumlulukları layıkıyla yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin biran önce yüz yüze eğitime geçmesi için Karacasu Kampüsümüz içerisinde çelik yapılı prefabrik derslikler inşa edeceğiz ve yeni eğitim-öğretim yılına yetiştireceğiz. Burada gerekli çevre düzenlemelerini de gerçekleştireceğiz. Ayrıca birkaç gün önce Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’ın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirerek, öğrencilerimizin yurt ihtiyacını da en kısa sürede gidermek için istişarelerde bulunduk. Bu çalışmalarda müspet neticeler verecek ve öğrencilerimizin güvenle konuklayacağı yurtlar inşa edilecek” diye konuştu.