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KİÜ Rektörü Özgül’e Ödül

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, kardiyoloji alanında yaptığı çalışmalar ve sağladığı katkılar dolayısıyla, “37. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi’nde” ödül aldı.

KİÜ Rektörü Özgül’e Ödül

KİÜ Rektörü Özgül’e Ödül

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, kardiyoloji alanında yaptığı çalışmalar ve sağladığı katkılar dolayısıyla, “37. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi’nde” ödül aldı.

25 Kasım 2021 Perşembe 16:10
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Türk Kardiyoloji Derneği tarafından düzenlenen, “37. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi” Antalya’da gerçekleştirildi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 2 binden fazla akademisyenin katıldığı kongrede, kalp-damar hastalıkları ile ilgili yeni gelişmeler ele alınarak, “Sempozyumlar”, “Karşıt Görüş” ve “Nasıl Yapalım” başlıkları altında etkinlikler yapıldı.

Birikim ve deneyim paylaşımlarının gerçekleştirildiği kongrede, kardiyoloji alanına katkı sunan akademisyenler ödüllendirildi. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’de, derneğin ödül verdiği isimler arasında yer aldı. Kardiyoloji alanında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Prof. Dr. Özgül, hizmet ödülü takdim edilen 5 akademisyenden biri oldu.

Türk Kardiyoloji Kongresi’nin, Türkiye’nin en saygın bilimsel etkinliklerinden biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özgül, “Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkeleri ile ülkemizin yetiştirdiği çok sayıda bilim insanı Türk Kardiyoloji Kongresi’nde bir araya geldi. Bu alanda yapılan çalışmalar, yeni gelişmeler gibi konularda tecrübe paylaşımında bulunuldu. Hepimiz ve özellikle de genç meslektaşlarımız için oldukça faydalı olduğu kanaatindeyim. Elbette böylesine saygın bir kongrede ödül almış olmak da bizim için ayrıca gurur verici oldu. Ben, Türk Kardiyoloji Derneği Başkanımız Prof. Dr. Vedat Aytekin ve Kongre Bilim Kurulu Başkanımız ve Gelecek Kardiyoloji Derneği Başkanımız Prof. Dr. Muzaffer Değertekin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 25.11.2021 17:31
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KİÜ Rektörü Özgül’e Ödül
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