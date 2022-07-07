KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’den Kurban bayramı mesajı

Bayramlar; yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği, gönül köprülerinin kurulduğu müstesna günlerdir. Dolayısıyla, toplumsal yaşamımızın temel taşlarından biri olan bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu bayramda da sevgi, saygı ve kardeşlik hukukumuzun gelişmesini, hüzün ve sevinçlerin paylaşılmasını, insan olma erdeminin toplumun her bir ferdinde derinden hissedilmesini ümit ediyorum.

Bilindiği üzere gençlerimiz bir süre önce üniversite giriş sınavlarına katıldılar ve bayramdan sonra da hayatlarının en önemli tercihlerinden birini yapacaklar. Bu nedenle hem öğrencilerimiz, hem de velileri sınav sonuçlarını büyük bir ümit ve merakla beklemekteler. Tüm gençlerimize, hayallerini kurdukları üniversitelere girebilmeleri için başarılar diliyor, üniversitemizi tercih edecek öğrenci kardeşlerime de şimdiden “hoş geldiniz” diyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, kazaların yaşanmadığı, hüzünlerin sevince dönüştüğü bir bayram temenni ediyor, Kurban Bayramı’mızı yürekten kutluyorum.