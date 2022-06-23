KİÜ, uluslararasılaşma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ), uluslararasılaşma çalışmalarına hız verdi. KİÜ Dış İlişkiler Merkez Birimi Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından sürdürülen görüşmeler kapsamında, Avrupa’daki 10’dan fazla yükseköğretim kurumu ile anlaşmalar yapıldı.

Bu çerçevede KİÜ akademik ve idari personeli, Almanya, Fransa, Hırvatistan, Yunanistan ve Macaristan’a giderek, ders alma ve ders verme, konferans ve idari personel iş başı eğitimine katılım gösterdi.

KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreteri Hasan Tuğrul Çakar Almanya, Dr. Öğr. Üyesi Emrah Peksoy ve Öğr. Gör. Emine Tepe University de Loraine (Fransa), Öğr. Gör. Yusuf TAŞ Univeristy of Thessaloniki (Yunanistan), Öğr. Gör. Rabia Elif Yakut University of Osijek (Hırvatistan) ve Dr. Öğr. Üyesi Dilem Dinç Elte, Eötvös Loránd University (Macaristan), akademik ziyaretlerde bulunarak, ders alma ve ders verme etkinliklerine katıldılar.

KİÜ Dış İlişkiler Merkez Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emrah PEKSOY Erasmus+ yeni dönemi için şu ana kadar içlerinde Polonya, Hırvatistan, Romanya, İrlanda ve Bulgaristan’ın da bulunduğu 10’dan fazla yükseköğretim kurumu ile kurumlar arası anlaşmaların yapıldığını belirterek, bu sayıyı artırmaya devam edeceklerini söyledi. Gerçekleştirilen akademik ziyaretlerin KİÜ’nün uluslararasılaşmasına katkı sağladığını ifade eden Peksoy, “Bu ziyaretler sonucunda birimlerimiz akademik ve idari iş birliği protokol anlaşmaları imzalanmasına katkıda bulunulmuş ve bu vesileyle üniversitemizin uluslararası görünürlüğü artmıştır” dedi.

Erasmus+ Ofis Personeli Öğr. Gör. Rabia Elif Yakut ise personel değişim anlaşmalarına ek olarak öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği çalışmalarına da başlandığını kaydederek, Mütercim ve Tercümanlık bölümünden 2 öğrencinin gelecek dönem öğrenim hareketliliği kapsamında Avrupa’ya gönderileceğini söyledi.