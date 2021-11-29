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KİÜ’de ‘Bir üniversite nasıl okunmalı?’ temalı söyleşi gerçekleştirildi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGEM) tarafından “Bir Üniversite Nasıl Okunmalı” temalı söyleşi gerçekleştirildi.

KİÜ’de ‘Bir üniversite nasıl okunmalı?’ temalı söyleşi gerçekleştirildi

KİÜ’de ‘Bir üniversite nasıl okunmalı?’ temalı söyleşi gerçekleştirildi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGEM) tarafından “Bir Üniversite Nasıl Okunmalı” temalı söyleşi gerçekleştirildi.

29 Kasım 2021 Pazartesi 16:41
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KAGEM Müdürü Doç. Dr. Yasin Demir’in moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe, Boğaziçi Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırmacı Dr. Hulusi Bahcivan, video konferans ile konuşmacı olarak katıldı.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans salonundaki etkinlikte deneyimlerini öğrenciler ile paylaşan Dr. Bahcivan, üniversite eğitiminin verimli geçmesinde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Öncelikle üniversitelerde verilen eğitimin ve derslerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade eden Bahcivan, “Belki de en önemli husus ise muhakkak sevdiğiniz ve çalışmak istediğiniz alanda eğitim almanızdır. Çünkü ekonomik kaygılarla bir program okumak doğru değil ve gelecekte sizi mutsuz edecektir. Ancak sevdiğiniz ve yapmak istediğiniz iş için eğitim almanız ve bu alanda uzmanlaşmanız, sizi aranan insan yapacak ve ekonomik kaygıları da giderecektir. Bunun yanında mutlaka yeni bir dil öğrenmeniz gerekiyor. Üniversitenin Erasmus ve benzeri öğrenci programlarına katılıp, yurt dışı deneyimi edinmeniz lazım. Çok yönlü olmalı bir çok açıdan da kendinizi geliştirmelisiniz” diye konuştu.

Bahcivan, sözlerinin sonunda akademik kariyer yapmayı planlayan öğrencilere de çeşitli önerilerde bulundu. KİÜ Youtube sayfasından da canlı olarak verilen etkinlik, soru-cevap bölümü ile son buldu.

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KİÜ’de ‘Bir üniversite Nasıl Okunmalı?’ Temalı Söyleşi Gerçekleştirildi
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