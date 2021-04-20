Kızılay, Kahramanmaraş’ta personel alacak

Kızılay resmi internet sayfası üzerinden personel alım ilanları yayınladı. Kızılay tarafından verilen ilanlarda, 4-18 yaş arasındaki çocuk ve gönüllüler ile etkinlikler/faaliyetler yapılması için personel alımının yapılacağı belirtildi. Yapılacak olan alımların Mardin, Kahramanmaraş, İskenderun için gerçekleştirileceği bildirildi. Ancak ilana başvuruda bulunmak isteyenlerin bazı şartları sağlaması gerekiyor. Ayrıca ilana son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2021 olarak açıklandı.

Başvuru şartları

Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitim Fakültesi bölüm mezunu,

Pedagojik formasyon sahibi ve/veya en az 1 yıl çocuklarla çalışma deneyimi olan,

İyi seviyede Arapça konuşabilen, (Mülakatlar Arapça ve Türkçe gerçekleştirilecek olup bu kriteri sağlamayan adaylar değerlendirme kapsamına alınmayacaktır.)

İletişim becerisi yüksek,

Ekip çalışmasına yatkın

Gelişime açık,

Sorumluluk sahibi,

MS Office programlarını etkin kullanabilen,

Seyahat engeli bulunmayan,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli

İş Tanımı

4-18 yaş arasındaki çocuk ve gönüllüler ile etkinlikler/faaliyetler yapılması,

14-18 yaş arasındaki çocuklara gönüllülük bilincinin kazandırılması ve aktivitelere dahil edilmesi,

Faaliyet alanına yeni çocuk kazanımının sağlanması,

Haftalık plan doğrultusunda Çocuk Programları faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

Raporlama yapılması ve alanda yürütülen faaliyetlerin sisteme girilmesi.