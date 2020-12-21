Kızılayın kan bağışına bir destek te KAMFOT’tan

Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Kızılay’a kan bağışı vermenin vicdanı bir sorumluluk olduğunu dile getiren KAMFOT başkanı Baki ÖZDOĞAN, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Biz sosyal sorumluluk projesi kapsamında bazı çalışmalara imza atıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Kızılay’a kan bağışı. Ülkemizin en büyük yardım kuruluşları arasında yer alan Kızılay’a kan bağışında bulunarak sosyal yardım alanında yeni bir etkinliğe imza atacağız. Buradan tüm halkımıza bu sosyal sorumluluk projesine destek vermeye davet ediyoruz.” Dedi.