KMBB’den gece mesaisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına gece-gündüz demeden aralıksız devam ediyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri gündüz çalışmalarının yanı sıra gece mesaisine de devam ediyor.

Ekipler Onikişubat İlçesi Köseli Mahalle’ne ulaşım sağlayan 4 km. uzunluğunda 6 m. genişliğindeki yolda asfalt öncesi filler serim ve sıkıştırma çalışmalarına başladı. Ekipler bu yolda filler serim ve sıkıştırma çalışmalarının ardından asfalt kaplama çalışmalarını da tamamlayarak daha konforlu bir ulaşım imkanı sunacaklar.