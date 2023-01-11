KMTSO, Basınla Buluştu

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen akşamda Buluntu, basın mensuplarıyla yakından ilgilendi. Gazetecilerin şehrin tanıtımında ve gelişmesinde önemli bir payı olduğunu belirten Buluntu, “Basınımız bizim için çok önemli bir paydaş. Biz hizmet yapacağız, siz bunları kamuoyuna duyuracaksınız. Bizde sizlerle beraber partner olmaya hazırız” şeklinde konuştu. Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmalardan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Buluntu, yapılacak çalışma ve projelerden bahsetti.

“ŞEHİR ADINA NE İSTENECEKSE HEP BERABER KARAR VERELİM İSTİYORUZ”

Buluntu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ticaret ve Sanayi Odamız çatı bir kuruluş olsun dedik ve bunu şu anda uyguluyoruz. Bunun altında esnaf odalarımız, borsamız, ilçelerdeki ticaret, sanayi odalarımızda dâhil olmak üzere artık şehir adına ne istenecekse hep beraber karar verelim istiyoruz. Az önce saydığımız tüm kuruluşlarımızla beraber ortak hareket ediyoruz. Birlikte olursak, başaramayacağımız hiçbir olgu yok.

“DOĞAYA SAYGI BİZİM GELECEĞİMİZ”

Arıtma tesisi projesi yaklaşık 2 milyar TL’lik bir proje. Bizimyapacağımız arıtma tesisi çok fonksiyonlu bir arıtma tesisi. Aynı kaygıları, aynı sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Doğaya saygı bizim geleceğimiz. Oraya kurulacak arıtma tesisi çok geniş kapsamlı bir arıtma tesisi, hatta oradan çıkan çamurlarda alınıp değerlendirilecek. Bu doğrultuda doğaya zarar vermeyecek şekilde çok profesyonel bir proje üzerinde çalışıyoruz. Öte yandan Erkenez, Türkoğlu ve Aksu gibi Islah OSB’lerimiz var. Bu ay geçecek torba yasada bu 3 Organize Sanayi Bölgesini tek yönetim, tek müteşebbis gibi bir çatı altında birleştirmeyi düşünüyoruz.

TOMSUKLU MESLEK YÜKSEKOKULU

Tomsuklu yeni açılacak bir Organize Sanayi Bölgesi. Birçok altyapı yatırımı olacak. Bizde bunu istiyoruz. Çünkü artık firmalarımızda ara eleman bulma konusunda ciddi manada bir problem yaşıyor. Dolayısıyla Tomsuklu Meslek Yüksek Okulunun açılması hem bizler için hem de üniversitemiz için büyük bir önem arz ediyor. İnşallah ortak bir protokol çerçevesinde bu konuyu gerçekleştireceğiz.”

Toplantı, çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sonlandı.