KMTSO Başkan Adayı Mustafa Buluntu Projelerini Paylaştı!

KMTSO seçimlerine 1 ay kala oda başkanlığı için aday olan Mustafa Buluntu, projelerini açıkladı.

KMTSO’nun şehrin ekonomisini temsil eden çok önemli bir kuruluş olduğunu ifade eden Buluntu, Elbistan şehidi ve maden kazasında hayatını kaybeden madenciler için başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında şunları kaydetti;

“Tabi haftaya çok buruk başlıyoruz. Hafta sonu hem Elbistan’ımızda şehidimiz vardı hem de Bartın’daki maden ocağı patlamasında 40’ın üzerinde şehitlerimiz oldu. Hepsine Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

Kahramanmaraş Basını bizim için çok önemli. Sadece seçim dönemlerinde değil, her dönem şehrimiz adına bir nevi kamu görevi yapmaktalar. Birçoğunuzla yıllara dair dostluklarımız ve hukukumuz var.

Basın toplantısı konseptini düşünürken; “Acaba tüm ekip arkadaşlarımızla beraber mi toplantımızı yapalım, yoksa sadece basın mensuplarıyla ben mi baş başa bir toplantı düzenleyelim?” diye düşündük.

Ama benim fikrimce, ben ve sizlerle baş başa toplanmak, daha samimi ve dost ortamında biraz daha sohbet tarzında sizlerle birlikte olmak istedim.

19 Kasım'da yapılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkan Adayı olduğumu bir kez daha sizlerin huzurunuzda kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı adaylığı mı açıklamadan önce, şehrimizin tüm sanayicileri ile, ticaret erbabı ile, tüccarıyla, esnafıyla ve toplumun tüm kanaat önderleri ile tek tek ziyaret ederek görüşmeler yaptım. Kimseyi dışlamadım. Tüm iş insanlarıyla ayrım gözetmeden en ücra köşedeki toplumun bütün kesimleri ile bir araya geldim. Fikirlerini sordum, aday olacağımı söyledim ve yaptığım istişarelerin neticesinde aldığım olumlu tepkiler üzerine, ticaretçinin de tacirin de sanayicisinin de, üzerinde büyük çoğunlukla ittifak ettiği, tüm kesimlerin ortak desteklediği biri olarak aday olmaya karar verdim.

Çok değerli basın mensupları bakın birçok sosyal medya hesaplarında yalan yanlış bir sürü kampanyalar yürütülüyor. 1995 yılından bugüne kadar çok adaylı bir seçim yapmamış olan ticaret ve sanayi odası benim adaylığımla beraber ilk defa bir seçim atmosferi ile tanıştı. İlk defa komiteler sahada aktif çalışmaya başladı. 5.000 aktif ve 5.000 pasif üyesi ile 10.000'in üzerinde üyesi bulunan, ticaret erbabının, tüccarın, sanayicinin bir araya geldiği ve şehrin ekonomisini temsil eden çok önemli bir kuruluş.

Bugün Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde çok büyük bir hareketlilik getirdiğimize inanıyoruz. Her dönem genellikle tek liste ile gidilen seçimde, sadece sektörlerin öncü isimleri değil, birçok üyenin bile haberdar olmadığı kapalı kapılar arkasında yapılan çalışmada adeta atama yapar gibi oluşturulan yönetimden bugün tam DEMOKRASİ ’ye geçiyoruz.

Arkadaşlar, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde oy kullanmaya sahip şirket temsilcileri bu zamana kadar Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının varlığından aidat dışında ne kadar haberdardı?

Bugün tüm üyeler tek tek aranıyor, ziyaretler yapılıyor. Gördüğümüz üzere oluşturduğumuz hareketlilik daha ilk günden kendini gösterdi.

Hiç kimse halka gitmekten ve tercihinden çekinmemeli, kaos ve olumsuz algılarla değil, gerçek samimi düşünce ve projelerle sahada çalışılmalı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası saygın bir kuruluştur ve bu kurumun saygın üyeleri en doğru kararları ile seçimleri tamamlayacaktır.

Demokratik, çoğulcu katılımla yapılan seçimler her zaman kalite ve rekabet getirir.

Bu bir SAVAŞ değil, tam aksine DEMOKRATİK bir YARIŞTIR.

Bize düşen bu yarışı güzel yönetmek, insanları gerip kırılmalarına sebebiyet vermemektir.

Oda seçimlerinde oy kullanacak insanları lütfen küçümsemeyin. Tüccar olsun, Ticaret erbabı olsun, Sanayicilerimiz olsun hepsi bir bütündür.

Bunları birbirinden ayrı tutmak, ayrıştırmak, aralarına nifak tohumları ekmek son derece yanlıştır.

İnsanlar arasında kırgınlıklar oluşturmak, iş bağlantılarıyla tehdit etmek, adayların destekleyicileri ile algı oluşturmak ve seçimi normal rotasından başka yerlere çekmeye çalışmak Kahramanmaraş'a yapılacak en büyük İHANETTİR.

Bizim için en küçük ticaret erbabı ile en büyük sanayicimiz arasında hiçbir ayrım yoktur.

Kendi alın teri ve emeği ile üretim yapan, istihdam yaratan, şehrimize katma değer sağlayan, bizi desteklesin desteklemesin tüm iş dünyasına saygımız sonsuzdur.

Bu seçim 29 komitede, yoğun katılımlı ve çok adaylı tam demokratik bir seçimdir.

Burada bizlere düşen, bu sandıktan çıkacak sonuçlara herkesin saygı duyması ve tebrik etmesidir. Kahramanmaraş’ımızın şu an ihtiyaç duyduğu şey ORTAK AKIL, BİRLİKTE HAREKET ETME, HER KESİMİ BÜNYESİNDE BARINDIRAN KİMSEYİ DIŞLAMADAN GÜÇLÜ BİR İSTİŞARE MEKANİZMASI’nın kurulduğu bir Ticaret ve Sanayi Odası oluşmasıdır. Artık DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM zamanı. Sonuçta kazanan KAHRAMANMARAŞ olsun diyor ve proje sunumumuza geçiyorum.

PROJELER

Sektör kurulları daha aktif hale getirilecek.

Tic. Ve San. Odası olmayan ilçelerimizden meclis veya komitelere üye alınarak ticaret veya sanayi erbabının sorunları yerinden takip edilecek.

Her ay yapılan meclis toplantısına ve bazı yönetim kurulu toplantılarına sektör kurulları davet edilecek, özel gündem maddeleri oluşturulacak.

Firmaların sorunları kurumsal olarak çözüme kavuşturulacak.

Tic. Ve San. Odamızın kurumsal kimliği ön plana çıkartılacak.

Şehir adına alınacak kararlardan Tic. Ve San. Odası daha güçlü insiyatif alarak daha belirleyici olacak.

Şehrimizde gerekli organizasyonları yaparak iş dünyasının BTB görüşmelerle ufkunu ve vizyonunu genişletmek.

Şehrimizin gelişmiş sektörlerini yurtdışına açacak çalışmalar yapmak.

KMTSO akademi projesi; eğitimlerin düzenlenmesi konusunda ülkemizin en önde gelen üniversiteleriyle ve profesyonel eğitim veren kurumlarıyla işbirliği yaparak üyelerimizin işletmelerindeki uzman çalışanların iş hayatındaki gelişim ve başarılarına katkı sağlayan, onlara yeni ufuklar kazandıran bir eğitim ve gelişim platformu oluşturmayı hedeflemektedir.

Yeni ilan edilen OSB’ler.

Kızkapanlı OSB çalışması hızlandırılacak ve devriye alınacak.

Tomsuklu Tekstil İhtisas OSB çalışmaları ve ilavesi hızlı bir şekilde bitirilecek.

Orta ölçekli sanayi bölgeleri oluşturulacak.

Çorlu Velimeşe,Hadımköy örnekleri

Küçük sanayi esnafımıza önderlik edilecek,1000 m2 ile 10.000 m2 arası kapalı alanlar kurulmasına önderlik edilecek, ticaret ve tacirlerimizin desteklenmesi sağlanacak.

OSB’de ortak laboratuvar ve test cihazlarıyla donatılmış akredite test laboratuvarı kurularak tüm üyelerimizin ortak kullanımına sunulacaktır.

OSB’lerde dönüşüm; ıslah OSB’ler ayrıca çarpık sanayileşmeyi ortadan kaldırarak ve sanayinin çevreye olan etkisini en aza indirerek bulundukları şehre ve bölgeye katkı sağlamayı hedeflemektedir.

OSB’ler planlanırken konut planlaması projesi.

Teknoloji koordinasyon ve ar-ge merkezi; akademik dünya ile işbirliğinde ar-ge, test, analiz, muayene, teknik raporlama, eğitim ve proje geliştirme gibi faaliyetlerle hizmet alanına giren sektörlere yüksek kaliteli, güvenilir, tarafsız, akredite, katma değeri yükselten yenilikçi çözüm ve hizmetler sunmak misyonuna yüklenen TEKNOLOJİ KOORDİNASYON VE AR-GE MERKEZİ kurulacak.

Uzay, havacılık eğitim merkezi;

Genç nesillere uzay- havacılık sektörü sevdirilecek, bu alanlarda oluşturulacak eko sistemin temellerinin eğitim ile başlatılması hedeflenmektedir. K.Maraş uzay- havacılık sektörüne geçiş kapsamında sanayide başlayan dönüşümün güçlendirilmesi ve sektörde kalıcı hale getirilmesi için gençlerin uzay ve havacılık sektörüne ısındırılması, onların gelecek hedefleri için hayallerine pencere açabilmesi amacı ile bu proje hayata geçirilecektir.

Moda ve tasarım merkezi kurulacak olgunlaşma enstitüsü ile ortak projeler planlanacak.

Dijital kütüphane;

Odamızca yayınlanan tüm eserler dijital ortama aktarılarak üyelerimizin yayınlarımıza ulaşması sağlanacaktır.

Yeşil büyüme projesi;

Yeşil büyüme projemiz kapsamında şehrimizde bulunan tüm sanayi bölgeleri K.Maraş valiliği liderliğinde ve KMTSO koordinatörlüğünde büyükşehir belediyesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle temiz üretim işbirliği protokolü yapılarak sürdürülebilir ve çevreye duyarlı iş modelinin geliştirilmesi hedefini taşımaktadır. KMTSO yeşil Büyüme Projesi kapsamında kurulacak Enerji Verimliliği Merkezi, çevreye duyarlı büyüme odaklı iş modelini üyelerimize uyarlama konusunda önemli bir rol olacaktır.

KMTSO Sosyal Tesis.

KMTSO kart;

KMTSO kart ayrıcalıklı üye kartı ile oda üyelerimizin çeşitli avantaj ve fırsatlardan yararlanması amacıyla ortak satın alma anlaşmaları gerçekleştirmek ve bu anlaşmalardan yararlanma sürecinde ihtiyaç duyulan hususlarda rehberlik desteği sağlanması için oluşturulmuş bir projedir.

Beyaz Masa ( Çözüm masası)

Turizm ve Gastronomi

Üyelerimiz için yapacağımız kreş çalışan annelerimizin yavruları için sıcacık bir yuva olacaktır.

Sosyal sorumluluk projeleri;

KMTSO tarafından oluşturulacak fon ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı, burs, eğitim yardımı yapılacak.

Meclis toplantısına şehrin önde gelen emeği geçmiş iş adamları davet edilecek.

Şehrimizde ilk sanayileşme hamlesini başlatmış değerli iş insanlarının hayatı bir belgesel haline getirilerek sağ olanların kendilerine, vefat eden aramızdan ayrılan değerli büyüklerimizin ailelerine onur ödülü takdim edilecek.

Yüksek istişare kurulu kurulacak.