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KMTSO Başkanı Balcıoğlu İle Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ın Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

KMTSO Başkanı Balcıoğlu İle Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ın Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı

KMTSO Başkanı Balcıoğlu İle Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ın Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

17 Kasım 2020 Salı 18:59
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Balcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Tedavisinin evde devam ettiğini belirten Balcıoğlu paylaşımında, "Değerli dostlarım. Cuma günü yaptırdığım test sonucum pozitif çıktı. Bu hafta evde kalmam gerekiyormuş. Hiçbir sıkıntılı halim yok şükür. Ama kapalı kalmak zor. Allah'a emanet olun." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Paylaşımında durumunun iyi olduğunu belirten Yılmaz, "Bu sabah kendimi biraz halsiz hissedince Kovid-19 testi yaptırdım. Sonuç pozitif çıktı. Durumum şimdilik iyi elhamdülillah. Dualarınızı beklerim." ifadesini kullandı.

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