KMTSO Başkanı Balcıoğlu İle Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ın Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı

Balcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Tedavisinin evde devam ettiğini belirten Balcıoğlu paylaşımında, "Değerli dostlarım. Cuma günü yaptırdığım test sonucum pozitif çıktı. Bu hafta evde kalmam gerekiyormuş. Hiçbir sıkıntılı halim yok şükür. Ama kapalı kalmak zor. Allah'a emanet olun." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Paylaşımında durumunun iyi olduğunu belirten Yılmaz, "Bu sabah kendimi biraz halsiz hissedince Kovid-19 testi yaptırdım. Sonuç pozitif çıktı. Durumum şimdilik iyi elhamdülillah. Dualarınızı beklerim." ifadesini kullandı.