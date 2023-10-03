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Kmtso Başkanı Buluntu, ‘Yeni sanayi alanları şehrimize hayırlı olsun’

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Dulkadiroğlu ve Pazarcık İlçelerindeki bazı bölgelerin sanayi alanı olarak ilan edilmesine ilişkin, “Şehrimiz içinhayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Kmtso Başkanı Buluntu, ‘Yeni sanayi alanları şehrimize hayırlı olsun’

Kmtso Başkanı Buluntu, ‘Yeni sanayi alanları şehrimize hayırlı olsun’

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Dulkadiroğlu ve Pazarcık İlçelerindeki bazı bölgelerin sanayi alanı olarak ilan edilmesine ilişkin, “Şehrimiz içinhayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

03 Ekim 2023 Salı 14:01

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ve Pazarcık İlçelerinde bazı bölgelerin sanayi alanı olarak ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, kararın kent sanayisi için oldukça önem taşıdığını ifade ederek, Kahramanmaraş’ı Türkiye’nin üretim gücünde yeniden söz sahibi yapmak adına çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

“ÇALIŞMALARIMIZI TÜM HIZIYLA SÜRDÜRECEĞİZ”
Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar, yaşadığımız deprem felaketi sonrası şehrimizde var olan sanayi bölgelerinin dışında yeni sanayi alanları oluşturmak ve üretim gücümüzü artırarak, daha hızlı ve güçlü bir şekilde toparlanmak adına oldukça önemli. İnşallah mesaimizi ve özverimizi daha da yoğunlaştırarak, bu bölgelerimizle Kahramanmaraş’ımızı ülkemizin üretim gücünde yeniden söz sahibi yapmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Kararın alınmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sayın Fatih Turan’a ve değerli Kahramanmaraş Milletvekillerimize teşekkür ediyorum.”

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KMTSO Başkanı Buluntu‘Yeni Sanayi Alanları şehrimize Hayırlı Olsun’
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