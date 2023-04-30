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KMTSO Başkanı Buluntu’dan 1 Mayıs Mesajı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

KMTSO Başkanı Buluntu’dan 1 Mayıs Mesajı

KMTSO Başkanı Buluntu’dan 1 Mayıs Mesajı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

30 Nisan 2023 Pazar 15:37

Başkan Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Alın terinin, üreterek çalışmanın gücünün kutlandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözünden hareketle ekonominin en sağlam kaleleri fabrikalarımızın işlemesi, tarlada traktörlerin verimli bir şekilde çalışması ve işçilerimizin bulunduğu her çalışma ortamında onlara gereken değeri vermemizin büyük önem taşıdığını hatırlatmaktadır. Bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. İş dünyası olarak emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. 1 Mayıs, şiddetin, kavganın, çatışma ve gerginliğin günü değil, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, mücadelenin, barışın, kardeşliğin ve baharın günüdür.

Memleketine, milletine, ailesine, ekonomik destekte bulunmak, ülkesinin kaynaklarını işler hale getirmek, devletin devamlılığına katkı sunmak adına beden gücü ile çalışan işçi kardeşlerimiz, önemli bir misyonun öncüleridir. Üretmeden gelişmenin mümkün olmadığı bu zamanda, işçi sınıfının kıymeti unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle 6 Şubat depremlerinde şehit olan işçilerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerken, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Son Güncelleme: 30.04.2023 18:56
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KMTSO Başkanı Buluntu’dan 1 Mayıs Mesajı
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