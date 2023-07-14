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KMTSO Başkanı Buluntu’dan 15 Temmuz’ Mesajı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

KMTSO Başkanı Buluntu’dan 15 Temmuz’ Mesajı

KMTSO Başkanı Buluntu’dan 15 Temmuz’ Mesajı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

14 Temmuz 2023 Cuma 16:09

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 7. Yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklaline ve istikbaline karşı yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgulayan Başkan Buluntu, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “Hain darbe girişimi karşısında Türk milletinin yazdığı destan, 'Türk Demokrasi hayatında milli iradenin geçilemez' olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.15 Temmuz bize Çanakkale ruhunun ihtiyaç duyulan her zaman yeniden canlandığının en büyük kanıtıdır. TOBB ve Oda-Borsa Camiası olarak, demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız.Bu doğrultuda hainlere vereceğimiz en güzel cevap çalışarak, üreterek, istihdam sağlayarak Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak olacaktır.Bu vesile ile demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum.”


 

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KMTSO Başkanı Buluntu’dan 15 Temmuz’ Mesajı
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