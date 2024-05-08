KMTSO Binası İçin Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, oda binasında çalışmaları yerinde inceledi.

12 bini aşkın üyesiyle Kahramanmaraş iş dünyasının güçlü sesi konumunda bulunan KMTSO, Başkan Mustafa Buluntu ve Yönetimi öncülüğünde, yıkıcı depremlerde zarar gören hizmet binasının yeniden inşası için yoğun mesai harcıyor. Binadaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mustafa Buluntu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışmaları yürüten firmadan brifing aldı.

GÜÇLENDİRME SONRASI MİMARİ ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Gerçekleştirilen incelemede, güçlendirme çalışmasının planlanan programa uygun şekilde ilerlediği ve bu ay sonu itibariyle tamamlanması hedeflendiği belirtildi. Güçlendirme çalışmasının ardından ise oda binasının mimari projesine ilişkin çalışmalar başlayacak.



“BİNAMIZI EN KISA SÜREDE İŞ DÜNYAMIZIN HİZMETİNE SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Konuyla ilgili konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Depremlerin ardından hasar alan oda binamızın güçlendirilmesi için başlattığımız çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz, bu ay sonu itibariyle güçlendirme çalışmalarını tamamlamak. Güçlendirme sonrası binamızın mimari projesine ilişkin çalışmalara da başlayacağız. Yeni ve modern bir görünüme kavuşacak olan oda binamız, Kahramanmaraş iş dünyasının hizmetinde olmaya devam edecek.” dedi.