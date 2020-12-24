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KMTSO'dan "yerel işletmene sahip çık'' kampanyası

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden etkilenen esnaflara destek olmak amacıyla, "Yerel işletmene sahip çık" kampanyası başlatıldı.

KMTSO'dan "yerel işletmene sahip çık'' kampanyası

KMTSO'dan "yerel işletmene sahip çık'' kampanyası

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden etkilenen esnaflara destek olmak amacıyla, "Yerel işletmene sahip çık" kampanyası başlatıldı.

24 Aralık 2020 Perşembe 19:00
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Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıyla kampanyanın lansmanı gerçekleştirildi.

KMTSO Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ve bazı oda başkanlarının katıldığı lansmanda, herkesin yerel esnaftan alışveriş yaparak destek çıkması istendi.

Toplantıda konuşan Balcıoğlu, İngiltere'nin kapılarını kapatması sonrasında oraya ihracatı olan firmaların ürünlerinin hazır bir şekilde elinde beklediğini söyledi.

Yerel esnafa destek çıkılması amacıyla kampanya başlattıklarını anlatan Balcıoğlu, "Kapılar kapansa da biz birbirimizle hemhal olmak durumundayız. Aç isek paylaşmak, toksak sohbet etmek. Biz bu amaçla KOBİ'lere verilen nefes kredisi için odamızdaki paranın hepsini götürdük bankaya yatırdık. Banka bu paranın 10 katından fazlasını üzerine koyarak, Odalar Birliğinin hazırladığı ve protokolünü imzaladığı bir sistemle nefes kredisini verdi. Devlet de bu süreçte elinden gelen birçok şeyi yaptı ve kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi yapmaya da devam ediyor. Ancak bunlarla birlikte maalesef krizde devam ediyor."dedi.

Yasaklar, evde kalmalar ve bazı işletmelerin işlerinin sınırlanması gibi gerekli tedbirler uygulanmaya başlandığını aktaran Balcıoğlu, "Biz de ne yapabiliriz diye düşündük ve bu krizi yaşıyorsak bir nebze de olsa birbirimize sahip çıkalım istedik. 'Yerel işletmenize sahip çıkın' diye bir kampanya başlattık." ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu, "Yerel esnafımıza, yerel tüccarımıza destek olmalıyız. Her sabah bizim yanımızda olan, sabahları günaydın diyerek tebessüm ettiğimiz iş insanlarımıza, üzerimde yok sonra vereyim dediğimiz ve yeri geldiğinde bize veresiye defterini açan esnaflarımıza, bize en son kaça olur diye pazarlık ettiğimiz iş insanlarımıza sahip çıkalım. Ben herkesin gücünün yettiğince bu kampanyaya destek olmasını ve sahip çıkmasını rica ediyorum." diye konuştu.

Son Güncelleme: 24.12.2020 19:15
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