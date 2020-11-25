KMTSO Kasım ayı toplantısını yaptı

KMTSO Meclis Başkan Vekili M. Akif Gölcü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, ekonomik gelişmeler, sektörlerin durumu, yapılan çalışmalara ilişkin istişarede bulunuldu.

KMTSO Meclis Başkan Vekili M. Akif Gölcü, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar, sektörlerin talepleri ve ekonomik hayata yönelik alınan tedbirler hakkında bilgilendirmede bulundu.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise Kasım ayı faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Balcıoğlu şöyle konuştu: “Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantılarımızı yaptık. Bir kaç grubu, birbirine yakın grupları bir araya getirdik ve buradan çıkan sonuçları toparladık, rapor haline getirdik ve bu raporları ilgili bakanlıklara ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderdik. Meclis toplantımızdan önce anket çalışması yaptık. Yine pazarda, üretimde satışta neler var, ne aksaklıklar var, çok hızlı görmeye çalıştık. Ulaştırma Bakanımız şehrimizi ziyaretinde isteklerimizi bildirdik. Burada en önemli isteğimiz uçak seferleri. Bu yıl olmazsa olmaz iki önemli konumuz var. Her platformda söylediğimiz, uçak olmadan bir yere yetişemiyoruz. Sabah ve akşam düzenli uçağımızı istiyoruz. Yatırım yapacak arkadaşlarımızın yer sorunu var. ‘Gelin burada yatırım yapın size bedava arazi verelim, beş yıl, on yıl vergi almayalım’ diye yatırımcı aranan dünyanın dört bir yanı bu haldeyken biz paramızla yatırım yapacak yer istiyoruz ve bu ‘olmazsa olmazı’mız. Bizim bir de yol sıkıntımız var. Şehrin içinde köprülerin ve Başkonuş tarafının da yapılmasıyla bizim güney çevre yoluna çok ihtiyacımız olacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanının açılışını da yaptığı tünellerin açılması, hızlı trenin gelmesi, buranın ciddi bir kavşak haline gelmesini sağlayacak. Dolayısıyla doğudan batıya giden, batıdan doğuya giden bir sürü belki de otobüs ve kamyon da dahil olmak üzere bu yolu kullanacaklar. Artık bu yolların şehrin içinden geçmesi ciddi sıkıntılar yaratacak. Bu konularımızı ilettik.”

KMTSO Başkanı Balcıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında Sağlık Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile birlikte bir toplantı yaptık. Ona ısraren söylediğim konu, Koronavirüs temaslısı konusunda işletmelerde çalışacak insan bulunmaması ve bunun bir kurala bağlanmasıydı. Buna benzer bir konuyu daha önce Sanayi Bakanımız Mustafa Varank’a anlatmıştım. Bu konuda inşallah bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.”

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ve Dünya Gazetesi işbirliği ile düzenlenen “Türkiye Ekonomisini İnşa Edenler” teması ile düzenlenen Anadolu Buluşmaları programına Oda olarak ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Balcıoğlu, “Bu toplantının Kahramanmaraş’ta olması bizim için önemliydi. Çimento sektörümüzün temsilcileri, Meclis Başkanımız M. Hanefi Öksüz ve Adil Konukoğlu da katıldı toplantıya. Bu bölgenin güçlü ekonomisi olmak yolunda yola çıktığımızı söyledik. Çimento Üreticileri Birliği Başkanı da bir araştırmanın yapılması gerektiğini söyledi. İzmir depreminden sonra özellikle bazı şeylerin önceden yapılabileceğini değerlendirdik.” şeklinde konuştu.

Geçen ay başlatılan “Bir nefes de sen ol” kampanyası hakkında bilgi veren Balcıoğlu, “Yanan ormanlarımız için kampanyaya katılan arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Kasım ayı ağaç dikme mevsimi. Odamızı temsilen Ertuğrul Tanrıverdi kardeşimiz ağacımızı sizin adınıza dikti. İnşallah büyüyecek, çocuklarımıza torunlarımıza nefes olacak, tertemiz yağmur olacak diye umut ediyoruz.” dedi.

Emekli olup engelli statüsünde çalışan kişilerin nakdi ücret ya da kısa çalışma ödeneğinden yararlanmalarının sağlanması, kronik rahatsızlığı olan ve aynı zamanda engelli kadrosunda çalışanlar için de ortalama brüt kazancının tamamı kadar ödenek verilmesi ve bu işçilerimizin mağdur edilmemesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ve Odalar Birliği’ne yazılı müracaatta bulunduklarını anımsatan Balcıoğlu, “Bununla ilgili bir yazı hazırladık, gönderdik. Çalışmaları yapıyorlar, kısa sürede çözülecek diye umut ediyoruz. Bir başka problem, işçi hastanede muayene olduğunda verilen iki reçete var. Biri işçiye, biri işyerine gönderiliyor. İşyerine gönderilende ‘hastalık’ yazıyor, işçiye verilende ‘meslek hastalığı’ olarak yazıyor. Bu, altından kalkılamayacak problemler yaratacak bir sorun. Buna müdahale ettik. Hem Bakanlığa hem Odalar Birliği’ne hem milletvekillerimize haber verdik, çalışma yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla bir hafta öncesinde Odalar Birliği’nde Ekonomi Şurası yapıldı. Yedi bölgede sorunlarımızı topladık, bütün sorunlarımızı Cumhurbaşkanımıza ilettik.” dedi.

81 İlde İhracata İlk Adım Programı’nın uygulamaya geçeceğini ifade eden Balcıoğlu konuşmasında şunlara değindi: “Ticaret Bakanımızın açıkladığı üzere 81 ilde ihracat yapmayan hiçbir KOBİ’mizin kalmaması üzerine bir hedef konuldu. Bu, biliyorsunuz bizim yılbaşında İhracat Destek Ofisi ile beraber başlattığımız bir programdı. Önce beş pilot il seçildi. Bu illerimizin arasında Kahramanmaraş da var. Kapasitesi ve kalitesi yeterli olan ama ihracat yapmamış firmaları tespit edip başlayacaklar ve sonra tüm sektörleri buna dahil edecekler. Yalnızca bilgi vermeyecekler, birebir bu işin uygulamasını yapacaklar ve herkes ihracat yapacak. Bizim daha büyük pazarlara gitmemiz lazım. Biz bu büyük pazarlara bununla ulaşacağız.”

Filyasyon ekiplerine araç desteği verdiklerini bildiren Balcıoğlu, “Vaka sayıları her gün biraz daha artıyor ve gözümüzü korkutuyor. Birçok canımız da bizden ayrılıp gidiyor. En son Mehmet Ciğer abimiz bizden ayrıldı gitti. ‘Ne yapabiliriz’ diye düşünürken Sağlık Müdürlüğümüzün filyasyon ekiplerine araç ve şoför desteği talebi bize ulaştı. Sorumluluğu ağır olan bir konu. Birisi hasta olsa Allah korusun ölse biz nasıl bu işin altından kalkarız. Sağlık Müdürümüz güvence verdi, her türlü tedbirin alınması konusunda. Biz de bu işe ön ayak olduk, işletmelerimizle birlikte araç ve şoför organizasyonunu yaptık. Sağ olsun hassas davrandılar ben huzurlarınızda destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.