KMTSO meclisi mayıs ayı toplantısını yaptı

Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, Mayıs ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.

Toplantıda, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun Şahin Balcıoğlu’nun Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Almanya programında eşlik etmesinden dolayı Yönetim Kurulu adına faaliyetler ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirme sunumunu Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tanrıverdi yaptı.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, toplantının açılış konuşmasını yaptı. Ekim-Kasım aylarında yapılacak Oda seçimleri hakkında konuşan Öksüz, “Toplumsal yaşamda önce bütünü düşünmeliyiz. Ben değil, biz diyelim. Başka türlü bir noktaya ulaşamayız.” dedi. İş dünyasında ortaklık kültürüne de değinen Öksüz, “Maalesef çok değerli şirketlerimiz kişisel kaprislerle, menfaat kovalamalarıyla battı. Ticaret ve Sanayi Odamızda da bu dönemden sonrasına kafa yormamız lazım. Kadrolarımızın gençleşmesinden yanayım. Hep ileriyi düşünmeliyiz. Şirketlerimizde, Odamızda yarını düşünerek bu kurumları emin ellere bırakmaksak boşuna emek vermiş oluruz. Bunlar bir noktada milletin malı. Ama hala bu ülkede öyle bir fren var ki yatırımcı için bu zihniyetin değişmesi lazım.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Almanya ziyaretinde olduğu için toplantıya katılamayan Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Meclise videolu bir mesaj gönderdi. Balcıoğlu mesajında şöyle konuştu: “Bugün aralarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da bulunduğu 5 kişilik bir heyetle Almanya’ya davet edildim. Bu sebeple bugün toplantıda sizlerle beraber olamayacağım. Gönlümün sizinle birlikte olduğunun bilinmesini istedim. Toplantının hayırlara vesile olmasını diler, hepinize saygılar sunarım.”

Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tanrıverdi ise sunum eşliğinde yaptığı konuşmada Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın Mayıs ayı faaliyetleri ve ekonomik göstergeler hakkında Meclis üyelerine bilgi verdi.

Tanrıverdi şöyle konuştu: İçinde bulunduğumuz dönemde, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak üretim, istihdam ve ihracatın gelişmesi, şehrimizin daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. ihracatta başarı grafiğimiz sürüyor. Geçen yıla göre %12,6 oranında yükseliş gerçekleştirerek nisan ayında 134 milyon dolar ihracatla 141 ülkeye ulaşmış bulunuyoruz. İstihdam piyasasındaki gelişmeler olumlu yönde devam ediyor. SGK verileri itibariyle geçen yıla göre %8,6 artışla toplam 168.104 kişiye istihdam sağlıyoruz. Üyelerimizin birbirini daha iyi tanıması ve ticari işbirliğine imkan sağlamak adına bu yıl 3.sünü düzenlediğimiz “İş Dışı Buluşmalar” programımızı oldukça yoğun bir ilgiyle gerçekleştirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu programlar iş dünyamızın kenetlenmesini ve ticari hayatın canlanmasına katkı sağlıyor. AB Yeşil Mutabakatına uyum ve dönüşüm faaliyetlerimiz kapsamında, bugün düzenlediğimiz “Yeşil Enerjinin Yarını” konulu seminerde çok kıymetli konuklarımız çok yararlı bilgilerini bizimle paylaştılar, kendilerine gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Tübitak’ın desteğiyle Ar-Ge Proje Pazarı'nın bu yıl 9.sunu gerçekleştirdik. Böylece üniversite-sanayi işbirliği adına önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdik. Genç Girişimciler Kurulumuzun yeni bir çalışması ise enerji verimliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla şehrimizde firmalarımızın AB Yeşil Mutabakatı’na uyumu için Vat Enerji firması ile işbirliği ve iyi niyet protokolü imzalanması oldu. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Alibaba.com aracılığıyla internet üzerinden ihracatta yeni pazar ve yeni alıcı fırsatlarını Tradefive iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz seminerde konuşarak çok değerli konuşmacılarımızın bilgilerinden istifade ettik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 78. Genel Kuruluna katıldık. 360 oda ve borsanın katılımı ile yapılan genel kurul aynı zamanda önemli bir istişare olanağı sağladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde akademik çalışmalarını sürdüren Nobel ödüllü Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın öncülüğünde Kuzey Carolina'da 2018 yılında inşa edilen ve Cumhurbaşkanlığının da destek verdiği, Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi'nde Kahramanmaraş ürünlerini sergileyerek şehrimizin tanıtımına katkıda bulunduk.

Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi’yi ziyaret ederek şehrimizin tarım ve tarıma dayalı ticaret durumunu konuştuk. Metal mutfak eşyaları sektöründe cam kapak temininde yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalışmalarımız sonuç buldu. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu konudaki raporlarını değerlendiren Ticaret Bakanlığı Çin, Endonezya ve Hong Kong menşeli camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları ithalatına yönelik açtığı nihai gözden geçirme soruşturmasını tamamlayarak Çin Halk Cumhuriyeti’nden cam kapakları ithalatında kilo başına 0,91 USD uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, önümüzdeki 5 yıl boyunca 0,52 USD olarak uygulanmasına karar verdi. Böylelikle cam kapak teminindeki yüksek maliyetler frenlenmiş oldu ve sektörün önü açıldı. Mayıs ayı çalışmalarımızdan bazıları kısaca böyleydi. Haziran ayında yine yoğun bir programla faaliyetlerimiz devam edecek. 3 Haziran’da inşaat gruplarımızın ortak meslek komitesi toplantısı yapılacak ve sektörün durumu ve sorunları masaya yatırılacak. 2 ve 7 Haziran’da KMTSO Kadın Girişimciler Kurulu ve Rusya Kadın Girişimciler Birliği işbirliğiyle ilimiz tekstil firmaları ile Rusya ve beyaz Rusya’da faaliyet gösteren tekstil ithalatçılarını bir araya getirmek amacıyla “sanal ikili iş görüşmeleri” gerçekleştirilecek. 3 Haziran’da merkezi İzmir’de bulunan ve teknik tekstiller konusunda ar-ge çalışmaları yapan Teksmer’in geliştirdiği fonksiyonel, sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir liflerin tanıtımına yönelik bir toplantı düzenleyeceğiz. 7 Haziran’da Zen Pırlanta’nın sahibi Mustafa Kamar’ın katılımı ile kuyumculuk sektör eşleşmeleri programımızı gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalarımızın dışında, sektörlerimizin sorunlarını ve taleplerini TOBB ve ilgili kurumlara ileterek çözüm yollarını aramaya, sektörlerimizin önünü açmaya devam ediyoruz. Mısır Kahramanmaraş için önemi bir pazar ve ihracatımızda ilk 5 ülkeden birisi. Kahramanmaraşlı ihracatçılarımız Mısır’a ihracatta, Mısır’dan kaynaklanan akreditif sorunları yaşıyorlar. Bu sorunları detaylarıyla Ticaret Bakanlığı’na ilettik. Son dönemde Mısır’da yaşanan gelişmeler sebebiyle ülke içinden döviz çıkışını engellemek amacıyla verilen şifahi talimatlar uyarınca artık akreditif açılamamakta olduğu bildiriliyor. Mısır’da geçtiğimiz aylarda yaşanan yüksek devalüasyon, turizm ve Süveyş Kanalı gelirlerindeki düşüş ve Rusya’dan yaptığı büyük miktarda buğday ithalatı nedeniyle Mısır’da büyük bir döviz ihtiyacı doğduğu ve döviz darboğazı azaldıkça bu tedbirlerin de yumuşatılacağını bekliyoruz. Zorunlu akreditif uygulaması kapsamında ihracatçılarımızın yaşadığı sorunlar Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş’un Mısır temasları çerçevesinde öncelikli gündem konusu olmaya devam ediyor. Biz de konuyu takip ediyoruz.”