KMTSO, Mehmet Balduk’a Veda Etti

KMTSO binasında düzenlenen cenaze törenine, kent protokolü, Kahramanmaraş milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş amirleri, KMTSO üyeleri ve gazeteciler katıldı.
Törende konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Mehmet Balduk’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Burada düzenlenen törenin ardından Mehmet Balduk’un cenazesi, Ulu Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığında aile mezarlığında toprağa verilecek.