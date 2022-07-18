KMTSO, Mehmet Balduk’a Veda Etti

Kalp krizi sonucu vefat eden TOBB Eski Yönetim Kurulu Üyesi ve önceki dönem Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İşadamı Mehmet Balduk için KMTSO’da veda töreni düzenlendi.