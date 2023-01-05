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Kocabaş Gastronomi Merkezi’nin Restorasyonu Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocabaş Gastronomi Merkezi’nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 5 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen Gastronomi Merkezi, şehrin yöresel lezzetlerini misafirlerine sunacak.

Kocabaş Gastronomi Merkezi’nin Restorasyonu Tamamlandı

Kocabaş Gastronomi Merkezi’nin Restorasyonu Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocabaş Gastronomi Merkezi’nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 5 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen Gastronomi Merkezi, şehrin yöresel lezzetlerini misafirlerine sunacak.

05 Ocak 2023 Perşembe 14:38

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi mekanlarında başlattığı restorasyon projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi veDoğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) iş birliğiyle Dulkadiroğlu Kayabaşı Mahallesi’ndeki Kocabaş Gastronomi Merkezi’nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projelerine uygun olarak gerçekleştirilen çalışmalarla Kocabaş Gastronomi Merkezi, tarihi dokusu muhafaza edilerek iç ve dış mekanıyla birlikte baştan sona yenilendi. Yaklaşık 5 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen Gastronomi Merkezi, şehrin yöresel lezzetlerini misafirlerine sunacak.

Tarihi Yapıları Ayağa Kaldırıyoruz

Tarihi mekanlarda devam eden restorasyon projelerine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tarihi mekanlarını gün yüzüne çıkarmak ve turizm potansiyelimizi artırmak için restorasyon projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kadıoğlu Konağı ile Hayrigül 1 ve 2 evlerinde restorasyon çalışmalarımız devam ediyor.Milli Mücadele kahramanımız Arslanbey’in konut olarak kullandığı konakta restorasyon çalışmalarımızı tamamlıyoruz.Dulkadiroğlu Turan Mahallesi’nde Bahtiyar Yokuşu’nda bulunan Hasan Kocabaş Konağı’nda da restorasyon çalışmalarımıza başladık. İnşallah bu tarihi yapılarımızı tekrardan ayağa kaldırarak şehir turizmine kazandıracağız” dedi.

Kahramanmaraş’ımıza Hayırlı Olsun

Kocabaş Gastronomi Merkezi’nin şehrin turizm potansiyeline çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Güngör, “Büyükşehir Belediyemiz ve DOĞAKA iş birliğiyle Kocabaş Gastronomi Merkezi’nde hayata geçirdiğimiz restorasyon projemizi de tamamladık. Şehrimizin gastronomisine ve turizmine çok büyük katkı sağlayacak bir mekân. İnşallah baştan uca yenilenen bu mekânda şehrimizin yöresel lezzetlerini misafirlerimizle buluşturma fırsatımız olacak. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Kocabaş Gastronomi Merkezi’nin Restorasyonu Tamamlandı
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