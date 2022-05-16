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Konakcı’yla Gençlik Buluşması’na yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması’nda İmam – Hatip Halil Konakcı, Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi.

Konakcı’yla Gençlik Buluşması’na yoğun ilgi

Konakcı’yla Gençlik Buluşması’na yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması’nda İmam – Hatip Halil Konakcı, Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:06
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Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, birbirinden eğitici ve öğretici etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Gençlik Buluşması etkinliğinde İmam – Hatip Halil Konakcı, Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi. Etkinlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Gençlik Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. 7’den 70’e tüm yaş gruplarından vatandaşların adeta akın ettiği etkinlikte konuşan Halil Konakcı, “Müslümanlar olarak bizlerin en büyük gayelerinden bir tanesi de gönülleri kazanmak olmalıdır.Gönülleri fethetmek için çabalamamız gerekiyor. Hakkın galip gelmeye başladığı yerde batıl kaybetmeye mahkûmdur. O zaman bizler hakkı galip getirmeye gayret edeceğiz” dedi. Başkan Güngör, Gençlik Buluşması etkinliğinde Kahramanmaraşlılarla bir araya gelen İmam – Hatip Halil Konakcı’ya teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Etkinliklerimiz Devam Edecek

Gençlik Buluşması etkinliğinde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle istiklalin ve istikbalin öncü şehri Kahramanmaraş’ımızda bu güzel etkinlikte hemşehrilerimizle bir araya gelen Halil Konakcı hocamıza teşekkür ediyorum. Böylesine anlamlı bir etkinliğin gerçekleşmesine öncülük eden Gençlik Meclisimizi de kutluyorum. Gerçekten Gençlik Meclisimiz kurulduğu günden beri birbirinden güzel ve anlamlı etkinlikleri vatandaşlarımıza ulaştırmamızda öncülük ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de etkinliklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

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Konakcı’yla Gençlik Buluşması’na Yoğun Ilgi
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