Koray Kıraç Aday Adaylığını Açıkladı

İş insanı Kıraç, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel'e evrakları teslim ederek resmi başvurusunu yaptı.

Memlekete hizmet etmek boynumuzun borcudur diyen Kıraç, "6 Şubat 2023 tarihinde, memleketimizi ve diğer on ilimizi etkileyen deprem felaketinden sonra Kahramanmaraş’ın normalleşme sürecinde ve yeniden imar edilmesi noktasında daha kararlı adımlar atabilmek, memleketin tekrardan kalkındırılmasında aktif rol almak amacıyla 14 Mayıs 2023’de yapılacak genel seçimlerde milletvekili olarak Ak Parti'den aday adaylığımı açıklamış bulunmaktayım.

Halkımızın takdirini alarak, yılmadan yorulmadan memleketimize hizmet etmek boynumuzun borcudur.

Siyasi ikbal amacı gütmeden, memleketimizden kopmadan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde halkla iç içe bir temsil anlayışı içinde memlekete hizmet etmek en büyük muradımızdır." dedi.

Koray kıraç kimdir ?

03 Ocak 1975 tarihinde Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi doğduğum ilçe olan Afşin’de tamamladım. Yüksek Öğrenimimi tamamlamak amacıyla Kayseri İlahiyat Fakültesinde öğrenimime başladım, ticari sebeplerle yüksek öğrenimime ikinci sınıfta ara vermek zorunda kaldım. Daha sonrasında yüksek öğrenimimi Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olarak tamamladım. Askerlik görevimi Bingöl Komando Taburunda yaptım.

İş Deneyimi;

• 1994 yılında İnşaat Malzemeleri alım satımı yapmak üzere Kıraç İnşaat şirketini kurdum

• 1997 yılında Kıraç İnşaat Şirketi adı altında bölgenin ilk fabrikası olan Afşin Un fabrikasını kurdum

• 2005 yılında yine aynı unvan altında bölgenin ilk yem fabrikasını kurdum

• 2007 yılında Kıraç Hazır Beton ve Konkasör tesisini bir ilk olarak bölgeye kazandırdım

• 2015 yılında Kıraç Güneş Enerjisi santralini faaliyete geçirerek temiz enerji adına

bölgede ilk adımı attım.

• 2022 yılında bölgenin tarımsal ürünlerinin dünyaya açılması adına MK İnternational

firmasını kurarak tarım ürünleri ithalat ve ihracatına başladım.

Siyasi Faaliyetler;

• 1994 yılında Afşin Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı ile siyasi hayatıma başladım.

• Daha sonra kurulan Fazilet Partisinin Gençlik Teşkilatında görev aldım

• 2001 yılında kurulan Ak Parti Afşin İlçe Teşkilatının Kurucu Üyeliği ile Ak Partide

siyasete başladım ve çeşitli dönemlerde İlçe Başkan Yardımcılığı, İl Delegeliği, Seçim

Koordinasyon Başkanlığı Görevlerinde bulundum.

• 2007 yılında yapılan genel seçimlerde Ak Partiden Milletvekili Aday Adayı oldum

• 2011 yılında yapılan genel seçimlerde Ak Partiden Milletvekili Aday Adayı oldum ve

yapılan ve sonucu açıklanan temayül yoklamasında 104 aday adayı arasında 4.sırada

yer aldım.

• 2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde Seçim Koordinasyon Başkanı olarak

görev aldım

• 2015 ve 2018 yıllarında yapılan genel seçimlerde Ak Partiden aday adayı oldum.

STK Faaliyetleri;

• 1991 yılında Milli Gençlik Vakfı çatısı altında sivil toplum faaliyetlerime başladım.

• 2000 yılından bu yana Afşin Ticaret Ve Sanayi Odasında üye ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum.

• İlim Yayma Cemiyeti Afşin Kurucuları arasında yer aldım

• 2010 yılından bu yana KIZILAY Gönüllüsü olarak çalışmaya başladım.

• 2023 yılında yaşanan deprem dolayısıyla AFAD Koordinasyon Merkezinde Gönüllü olarak İaşe ve İbate sorumlusu olarak görev aldım, hali hazırda AFAD koordinasyon merkezindeki görevim devam etmektedir.

Hali hazırda Afşin ilçesinde ticari faaliyetlerimi yürütmekteyim. Evli ve 3 çocuk babasıyım.